La Donna del Orfanato, ¿Dónde ver la serie completa de dos hermanos que se reúnen tras años separados?

La Donna del Orfanato que en inglés es conocida como My Sister is Not Someone to Mess with, es una serie en la que seguimos la historia de dos hermanos huérfanos que tras ser separados, tienen un emotivo reencuentro.

¿De qué trata La Donna del Orfanato?

La serie en formato vertical La Donna del Orfanato, es un drama en el que seguimos la historia de Tina y Alan, dos personas que escapan del orfanato cuando son niños.

La Donna del Orfanato

Años después, su reencuentro provoca celos y traiciones. Es por los secretos que salen a la luz que Tona decide dejar atrás su pasado.

Al final, los hermanos reunidos se mantienen firmes, superando las mentiras y la infidelidad que casi los destruyen, listos para enfrentar el futuro juntos.

¿Dónde ver La Donna del Orfanato?

La serie cuenta con un total de 83 episodios y puedes ver los primeros 10 capítulos completos de manera gratuita antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, también puedes buscar el drama por su título en inglés, My Sister is Not Someone to Mess with en plataformas como Dailymotion. En este sitio web, puedes encontrar la historia completa en formato de película.

Otras series

Despedida del infiel: Seguimos la historia de Adela Reyes, que es hija del hombre más rico del mundo. Adela se encuentra profundamente enamorada de Nicolás, quien es su amigo de la infancia. Por ello, arriesga su vida por él y hasta finge una discapacidad con la intención de probar su amor, pero es traicionada.

Redención Destinada: Joyce sufrió de violencia doméstica a manos de su ex novio. Por ello, decide mudarse a un nuevo lugar, después de que una de sus amigas se lo recomendara. Cuando llega a su nuevo apartamento, Joyce conoce a Carl, un joven atractivo y servicial que resulta ser su vecino.

La consentida esposa substituta del Sr. Cruz: Es una serie que sigue la historia de José Cruz, un hombre que permanece en estado vegetal desde dos años atrás, ya que sufrió un accidente. Por este motivo Alba Hernández, en lugar de Estrella García, se casó con él y lo cuidaba bien, ganándose el favor de su madre, Doña Cruz, lo que hizo que afianzara su puesto como esposa.