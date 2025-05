Despedida del infiel, ¿Dónde ver el drama completo de una mujer traicionada que decide vengarse en su boda?

Despedida del infiel es un drama chino en el que nos centramos en la venganza de la protagonista, una mujer que descubre la infidelidad de su prometido antes de casarse y decide hacer lo posible para humillarlo durante la boda.

¿De qué trata Despedida del infiel?

En el drama Despedida del infiel seguimos la historia de Adela Reyes, que es hija del hombre más rico del mundo, una mujer que creció de manera ostentosa y siempre llena de privilegios.

Despedida del infiel ı Foto: Especial

Adela se encuentra profundamente enamorada de Nicolás, quien es su amigo de la infancia. Por ello, arriesga su vida por él y hasta finge una discapacidad con la intención de probar su amor.

Antes de su boda, el final feliz de la pareja se ve interrumpido y queda destruido, pues la protagonista encuentra a su prometido con su mejor amiga, Cloe.

Es a raíz de la infidelidad que ella decide transformar su boda en un espacio para la venganza. Además, en su peor momento llega Víctor Cruz, un hombre que no duda en pedirle matrimonio.

¿Dónde ver Despedida del infiel?

Puedes encontrar el drama en la plataforma de Goodshort, donde se encuentran los 54 episodios que la conforman. Puedes ver los primeros 9 capítulos de manera completamente gratis.

Como alternativa, puedes buscar el drama en la plataforma de Dailymotion por sus nombre en inglés, Stunning Them All at the Dismissal Banquet o simplemente, Bride of Vengeance. En el sitio, encontrarás la historia completa en formato de película.

