Absorbe México presión migrante: suben detenciones y bajan deportaciones

Aun cuando las detenciones de migrantes irregulares se incrementaron más del doble en México en los últimos tres años, las deportaciones disminuyeron exponencialmente, lo que, a decir de especialistas en el tema, significa que las personas en movilidad han decidido quedarse en territorio nacional.

Cifras de la Secretaría de Gobernación (Segob) establecen que en el 2021 se detuvo a 309 mil 692 personas y se regresó a sus países de origen a 130 mil 275; es decir, el 42 por ciento de las personas detenidas fueron enviadas de regreso, mientras que en el 2022 fueron 441 mil 409 capturadas, contra 121 mil 963 regresadas, un 27.6 por ciento de ese total.

Sin embargo, para el 2023 la cifra de detenidos fue de 782 mil 176 y se deportó a 53 mil 346, sólo el 6.8 por ciento.

De hecho, en lo que va de este año, de enero a marzo, ha disminuido más esa proporción, pues van 359 mil 697 capturados y sólo ocho mil 612 deportados, lo que significa 2.4 por ciento del total.

En una explicación de este fenómeno, Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), dijo a La Razón que existen diversas concepciones de lo que está pasando en México, ya que muchas de las deportaciones no se registran, pues al momento de detener a las personas sólo las dejan en la frontera con Guatemala para que regresen de manera voluntaria a los lugares de los que partieron.

“Por ello se entiende que haya tantas detenciones y tan pocas deportaciones, pues muchas no se registran, ya que los dejan en la frontera sur para que se vayan de manera voluntaria. Es un círculo vicioso porque, en muchas ocasiones, las mismas personas que dejan son las mismas que regresan unos días después y las vuelven a detener”, explicó.

Indicó que otro de los factores es que México no deporta a personas de Haití, África o Asia, debido a que implica altos costos de traslado y, por ende, el Instituto Nacional de Migración (INM) no gasta en ellos y los deja en el país, además de que muchas de esas naciones no tienen representación consular en territorio mexicano y no se puede establecer un seguimiento.

De esta manera, los migrantes siguen llegando al país y se quedan, a la espera de buscar llegar a la frontera norte para pasar a Estados Unidos, o simplemente eligen a México como residencia permanente, como es el caso, por ejemplo, de los haitianos.

La activista mencionó que, en otros casos, hay acuerdos con países como Venezuela y Colombia para devolver a sus connacionales, y por ello se registran vuelos masivos con decenas de personas.

Al respecto, Eunice Rendón, directora de la iniciativa Agenda Migrante, aseguró que el Gobierno apuesta “por una política de cansancio”; esto es, que no deportan a los migrantes porque es mucho más caro, y por ello “los agarran, los detienen y los llevan al sur”.

“Me he encontrado personas que han hecho hasta ocho veces ese camino, pues ya andan en el norte y los detienen para regresarlos al sur. Es bastante caro estarlos deportando; por ello, al enviarlos al sur, es más fácil que se cansen y que se vayan”, explicó.

Mencionó que en México hay una variedad de nacionalidades que también dificultan las mismas deportaciones, pues aseguró que no se puede tener aviones para acudir a todo el mundo, porque es “incosteable”. Sostuvo que la Cancillería contempla un nuevo modelo de centros en el sur del país para mantener a los migrantes “abajo del país” y evitar que suban hasta la frontera norte.

Hace un mes, el Gobierno de México reveló que entregará apoyos mensuales por seis meses a migrantes provenientes de Ecuador y Colombia que sean deportados a sus países de origen, quienes se suman a Venezuela, que ya estaba contemplado en este programa. El Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en marzo pasado que el objetivo de dicho programa es reducir el flujo migratorio hacia México, como parte también de un apoyo humanitario a esas naciones.

AMLO reconoce cambio de actitud de Abbott

El gobernador de Texas, Greg Abbott ha tenido un cambio de actitud más moderada, después de la política “muy agresiva” en contra de migrantes y de mexicanos, lo cual ojalá continúe porque debe entender que ambos países se necesitan, reconoció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Debo reconocer que hasta el gobernador de Texas ha estado moderado porque antes tenía una política muy agresiva en contra de migrantes y de mexicanos; llegó a poner alambradas con navajas, con púas en el río y también a echar andar operativos en el lado de Texas para revisar frenos de transporte de carga y había grandes colas, todo eso afortunadamente no se está presentando”, dijo.

En la conferencia mañanera, opinó que siempre es mejor establecer el diálogo entre ambas partes para llegar a acuerdos y entender que nos necesitamos mutuamente porque cuando se lleva a cabo un operativo de ese tipo para la circulación de transporte de carga, afecta a empresarios mexicanos pero también texanos.

“Ha habido un cambio, yo lo celebro, ojalá y esto siga sucediendo y vamos a seguir manteniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos”, aseguró el mandatario mexicano.

Dijo que los connacionales que viven en Texas e incluso los texanos están muy contentos con la relación que existe actualmente entre EU y México, y en especial de Texas con nuestro país, independientemente de las autoridades.

