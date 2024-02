Caso de Héctor Parra: podría salir de la cárcel tras alegar por errores en la carpeta de investigación

Este miércoles se reinició el juicio por el caso de Héctor Parra, en una audiencia de apelación a la que no asistieron las partes acusatorias, quienes señalaban al act or por corrupción de menores de su hija menor, Alexa Hoffman. Después de varios años en juicio, parece ser que finalmente se llegará a una resolución respecto a lo que sucederá con el futuro del histrión.

En el pasado Héctor Parra fue sentenciado por corrupción de menores el año pasado, motivo por el cual el personaje permanece en el Reclusorio Oriente desde 2021 y si bien en la mayoría de los cargos colocados en su contra por parte de la madre de Alexa Hoffman, una de sus hijas, estos fueron desestimados en su mayoria, a excepción del de corrupción de menores, el cual lo mantiene preso desde que lo sentenciaron a 10 años y 6 meses de prisión por el delito el 25 de mayo del 2023. Alexa señala haber sufrido tocamientos indebidos y vivir situaciones que la hicieron sentir incómoda al tener entre 6 y 14 años.

En estos momentos se está llevando una audiencia en contra del actor Hector Parra, su hija Daniela Parra pide un juicio justo.



Cabe resaltar, que en mayo de 2023 fue condenado a 10 años y 6 meses por el cargo de corrupción de menores, fue denunciado por su hija Alexa. pic.twitter.com/lr5QibnHz6 — Énfasis Comunica (@EnfasisComunica) February 28, 2024

Reinicia el caso de Héctor Parra; no asiste la parte acusatoria

Este miércoles, la defensa de Héctor Parra ha decidido reabrir el caso con la intención de llegar a modificar o incluso que se absuelva la sentencia dictada en 2023 por el Juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México. Ante esto su hija de Daniela Parra, quién lo ha apoyado desde que inició el juicio en 2019, señaló por medio de redes sociales qué se manifestaría junto con más personas afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México para pedir un juicio justo en favor de su padre puesto que ella ha señalado en ocasiones anteriores que nunca sufrió tocamientos u otro tipo de violencia sexual por parte del actor.

Se realizó audiencia de apelación en el caso Héctor Parra, no asistieron las partes acusadoras 👇| 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/NnEIUvRzQl — Chismorreo (@ChismorreoTv) February 28, 2024

"El hecho de que no se hayan presentado habla más de todo lo que han hecho en estos dos años y ocho meses" aseguró Daniela Parra frente a los micrófonos en un encuentro con la prensa, donde aseguró que probablemente la parte acusatoria no asistió al reinicio del juicio debido a que "ya se dieron cuenta de que su chiste no iba a pasar como ellos querían".

¿Qué sucedió en el jucio de Hector Parra?

Daniela asegura que su padre dio los motivos por los que no debería de encontrarse preso este 28 de febrero y mencionó que se señalaron varias inconsistencias en la carpeta de investigación del caso. "En realidad las pruebas sí estan de nuestro lado" asegura y señala que ellos no se han escondido respecto a la situación.

Hasta el momento no se ha dado una respuesta tras el inicio de esta nueva etapa procesal para el caso de Héctor Parra y Daniela compartió a través de una historia de Instagram que será dentro de tres días hábiles que se resuelva algo más sobre el caso. Sin embargo, señalan que, de estar de acuerdo con las declaraciones del famoso, podría salir de prisión en las próximas 72 horas.