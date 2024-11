Novia de Memo Aponte revela que el actor de doblaje le era infiel y tenía encuentros grupales| VIDEO

Shadia Haddad, influencer fitness y novia de Memo Aponte, reveló que el famoso le fue infiel y tenía orgías, cosa que descubrió porque resulta que el actor de doblaje tenía cuentas en Tinder y Bumble, aplicaciones en las que los usuarios buscan relaciones románticas casuales y formales.

Memo Aponte es uno de los personajes más controvertidos del Internet en territorio mexicano, ya que en más de una ocasión, han criticado al actor de doblaje debido a sus extraños videos en los que se caracteriza de manera grotesca de personajes infantiles de películas como Coco, Intensamente y muchas más.

En dichos videos, el actor de doblaje aparecía junto a diversos personajes, quienes eran sus amigos, actores pagados y también su novia, Shadia Haddad, con quien tenía una relación de dos años, la cual terminó a raíz de que se descubrió la infidelidad del influencer que prestó su voz para ‘Nemo’ en la icónica película de Disney.

Ex novia de Memo Aponte revela que el actor le era infiel

Después de un par de videos en TikTok donde daba pistas de lo que sucedió entre ella y Memo, la novia del actor de doblaje publicó un video en el que finalmente cuenta todo lo que le hizo su ahora ex pareja, con quien estuvo por dos años sin sospechar que el hombre no había dejado atrás su vida de soltero.

A través de un video en TikTok, la influencer fitness contó que ya que iban a cumplir 2 años el 4 de noviembre, quisieron hacer una fiesta de Halloween donde también celebraran su aniversario. “El lunes me operaron y él me dijo que me cuidaba. El miércoles él me terminó porque quiso hacer su fiesta con sus viejas", contó, revelando que el artista había hecho planes para realizar una celebración donde había invitado a diversos ‘ligues’.

Después de que se cancelara la fiesta, ella menciona que el año pasado, él también hizo una fiesta con chicas y amigos: “Terminó en orgía y al siguiente día nosotros nos fuimos a Cancún. Esta fiesta seguramente va a terminar igual", contó la famosa.

Fue este último dato el que ha desatado diversos comentarios en redes sociales, pues suena irreal que el actor de doblaje infantil, además de sus polémicas por grooming, también haya realizado encuentros grupales de índole sexual cuando tenía pareja.

Las polémicas de Memo Aponte

Desde hace varios años, Memo Aponte ha sido señalado por diversos motivos en redes sociales, más allá de las críticas por sus espeluznantes atuendos de personajes infantiles y videos donde utiliza un humor no apto para menores de edad a pesar de que parecería en un inicio que su canal sí estaría dirigido a ese sector de la población en YouTube.

En el pasado, han sido varias las antiguas fanáticas del influencer y parejas que han contado sus malas experiencias con el famoso, revelando que Memo Aponte ha salido con menores de edad, las emborrachaba para aprovecharse de ellas y demás situaciones en las que abusaba de su identidad en redes para estar con las chicas y ejercer violencia sin castigo.