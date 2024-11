Filtran el mensaje con el que Nodal terminó a Cazzu para serle infiel con Ángela Aguilar | VIDEO

Christian Nodal y su esposa, la nepo baby Ángela Aguilar, está en el ojo del huracán y tal parece ser que ahí ya se van a quedar a vivir, pues ahora se filtró el triste mensaje con el cual en cantante terminó a Cazzu para así poder presentar en sociedad a su amante como la novia oficial.

Y es que en su entrevista que terminó por destruir la reputación de Ángela Aguilar, Cazzu contó que ella sospechaba que había una tercera persona en su relación con Nodal por lo que “existió la pregunta de: ‘¿Hay alguien más?”, pero el ranchero tuvo miedo de decirle la verdad.

Fue a través de su polémico y penoso live que Nodal mismo dio a conocer el mensaje con el cual terminó a Cazzu, quien se enteró que su ex tenía un romance con Ángela Aguilar de la misma manera que todos: los chismes en las redes sociales.

“Yo le informé a ella... le dije ‘Oye, Julieta, hay que sacar un comunicado porque voy a salir con alguien, quiero empezar a salir con alguien y es bastante público, entonces no quiero que se enreden las cosas’. Ahí están los mensajes, se le hizo saber a ella, ‘Hey, Julieta, estoy saliendo con alguien más, saquemos un comunicado porque no quiero que se mezclen las cosas’... después Ángela y yo decidimos casarnos”, dijo el famoso que está siendo calificado en redes como un “poco hombre”.

Tras ello, Nodal reveló el mensaje con el cual terminó a Cazzu, aunque no señaló si se lo dijo en persona o en texto.

“Yo se lo dije: ‘ya no siento amor, se terminó’, pero para que pasen esas cosas la responsabilidad es de dos, una relación es de dos, los dos somos responsables de lo que haya pasado. Yo tengo los mensajes de Julieta, incluso me dijo ‘puedes decir eso’, yo nunca he organizado giras de medios para hablar de una pareja”, pronunció Nodal.

“Yo le pedí: ‘Oye puedes decir que yo nunca fui infiel porque la gente está hablando mierdas’. Me dijo: ‘No, no, no, porque yo no estoy segura de eso’ y eso fue, le dije: ‘ok’”, agregó el infiel más odiado de toda Latinoamérica unida.

“Tengo los mensajes en donde se le avisó que yo estaba con Ángela, tengo todo ahí, todo está en orden. Mi conciencia está limpia, ok. Ahora, si quieren seguir hablando infórmense tantito”, añadió Nodal.