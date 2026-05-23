El Festival Internacional de Cine de Cannes 2026 vivió una jornada histórica al reconocer con el premio a Mejor Director a dos propuestas muy distintas, pero igualmente poderosas. Este sábado los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo (Los Javis) y el polaco Pawel Pawlikowski fueron los ganadores.

La decisión del jurado sorprendió por su carácter doble, sin embargo, el galardón lo tenían bien merecido ambas propuestas.

Los Javis y Pawel Pawlikowski ganan a Mejor Director en Cannes 2026

La dupla creativa formada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, recibió el galardón por su película La Bola Negra en el Festival de Cine de Cannes 2026. Su triunfo marca un hito para el cine español, que en los últimos años ha ganado terreno en los festivales internacionales.

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Por su parte, el cineasta polaco Pawel Pawlikowski fue distinguido por Patria (en inglés Fatherland), una obra que retoma su interés por los dilemas históricos y la identidad europea. El director, ganador de un Oscar por Ida y aclamado en Cannes por Cold War, vuelve a conquistar al jurado con una propuesta centrada en la posguerra.

El polaco Pawel Pawlikowski gana Mejor Director en Cannes 2026 ı Foto: AP

¿De qué trata Patria (en inglés Fatherland) de Pawel Pawlikowski?

En Patria, Pawel Pawlikowski se adentra en la historia de un país marcado por guerras, desplazamientos y tensiones ideológicas. La trama sigue a una familia polaca a lo largo de varias décadas, mostrando cómo los conflictos políticos afectan la vida íntima de sus integrantes.

Otros premios compartidos de la edición 79 del Festival Internacional de Cine de Cannes

Virginie Efira y Tao Okamoto, las dos estrellas de All of a Sudden de Ryusuke Hamaguchi, compartieron el premio a la Mejor Actriz este sábado en Cannes. La cinta es un drama en el que ambas interpretan a mujeres que labran una fuerte amistad basada en su mutuo sentido de cuidado hacia los demás.

El jurado también repartió el premio al Mejor Actor al elegir a Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, los dos protagonistas de Coward, el drama creado por Lukas Dhont sobre jóvenes belgas enviados al frente de la Segunda Guerra Mundial.