En redes sociales, uno de los nombres en tendencia es el de Carol Castro, creadora de contenido que a través de los años ha sabido cimentar una comunidad fuerte en el Internet latino. Te contamos todo lo que sabemos sobre ella.

¿Quién es la influencer Carol Castro?

Carol Castro es una creadora de contenido de 21 años de edad, nacida en México el 13 de octubre de 2004. Conocida por sus sincronizaciones de labios y videos de baile. Ha obtenido más de 22 millones de seguidores en su cuenta de TikTok.

Lanzó su cuenta en el 2020. Uno de sus videos más populares muestra a su amigo usando un vestido. Ha obtenido más de 14 millones de visitas. En su cuenta de Instagram, tiene 5.1 millones de seguidores.

En el pasado, la mexicana ha sido vinculada sentimentalmente con Cesar Pantoja. Le propuso matrimonio en julio del 2022. Le dieron la bienvenida a un hijo juntos en abril del 2023. Se separaron a principios del 2025.

Tras la separación, surgió una fuerte polémica en redes sociales, pues la influencer acusó a su ex de utilizar su imagen sin consentimiento, lo que provocó una ola de reacciones en diversas plataformas de video.

Se dice que Pantoja habría creado perfiles falsos en WhatsApp utilizando algunas de sus fotografías, nombre e incluso su perfil para entablar conversaciones subidas de tono con otras personas, específicamente mujeres, haciéndose pasar por ella.

Ante el drama, Carol expresó sentirse vulnerada y molesta por el uso indebido de su imagen. En un mensaje publicado en sus historias y feed de Instagram, aseguró que lo ocurrido no solo es una violación a su privacidad, sino también un reflejo de los límites que muchas figuras públicas enfrentan en el entorno digital.

Antes de ello, Carol Castro ha tratado de mantener un perfil relativamente bajo y alejado de las polémicas, aunque en sus años como creadora de contenido ha llamado la atención del público en más de una ocasión.