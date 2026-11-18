El gobernador Alejandro Armenta presentó en la Ciudad de México los avances en infraestructura bienestar social y prevención de inundaciones en Puebla.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentó en la Ciudad de México los avances de su administración en materia de infraestructura vial, bienestar social y prevención de inundaciones, destacando la intervención de 100 vialidades durante 2026 y la ejecución de más de cuatro mil acciones comunitarias en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la Oficina de Representación del Gobierno de Puebla en la capital del país, el mandatario estatal estuvo acompañado por integrantes de su gabinete para detallar los resultados dirigidos a atender rezagos históricos y acercar servicios básicos a las comunidades poblanas.

Puebla interviene 28 mil calles

En su intervención, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que a lo largo de 2026 se intervendrán 100 vialidades —equivalentes a 28 mil calles— en 31 municipios de la entidad, lo que generará un beneficio estimado para 2.6 millones de habitantes.

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El funcionario resaltó el respaldo institucional de Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante la donación de asfalto y maquinaria pesada, además de subrayar el inicio de la construcción de la carretera que conectará a las juntas auxiliares de La Resurrección con San Miguel Canoa tras décadas de rezago vial.

Por su parte, la secretaria de Bienestar estatal, Laura Artemisa García Chávez, dio a conocer que el programa Obra Comunitaria Por Amor a Puebla acumula cuatro mil 482 acciones en el presente ejercicio fiscal, operando bajo un esquema donde los recursos públicos son administrados directamente por comités ciudadanos en los que las mujeres ocupan las tesorerías.

Durante 2026 el gobierno poblano interviene 100 vialidades equivalentes a 28 mil calles en 31 municipios en beneficio de 2.6 millones de habitantes. ı Foto: Especial.

Asimismo, la titular de Bienestar destacó que a través del programa Agua para el Bienestar, que opera con una flotilla de 100 pipas, se han concretado 67 mil 930 entregas del líquido para abastecer a familias que enfrentan dificultades de suministro.

En el rubro de protección civil, el gobernador Alejandro Armenta explicó que su gobierno trabaja en la recuperación de infraestructura hidráulica que acumulaba hasta 80 años sin recibir mantenimiento, realizando labores de limpieza en cauces, bóvedas y vasos reguladores, junto con obras de rehabilitación de drenaje para mitigar riesgos de inundación y proteger el patrimonio de las familias.

Finalmente, el mandatario poblano subrayó que gobernar implica prevenir, escuchar a las comunidades y resolver problemáticas que permanecieron sin atención durante décadas, reiterando que la infraestructura pública debe traducirse en caminos dignos, acceso efectivo al agua y mayor seguridad para las y los habitantes de Puebla.

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JVR