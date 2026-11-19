Por la emergencia el avión tuvo que descender en Tampico.

Una pasajera de 74 años murió durante un vuelo comercial que cubría la ruta Cancún-Monterrey, luego de presentar una emergencia médica a bordo, situación que obligó a los pilotos a desviar la aeronave al Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina, de Tampico .

De acuerdo con autoridades aeroportuarias, la aeronave fue dirigida hacia el puerto de Tampico como una medida de emergencia, con el propósito de permitir la intervención inmediata de los cuerpos de auxilio y brindar atención a la adulta mayor, cuya condición de salud se complicó durante el trayecto.

El vuelo identificado como VIV2172, operado por Viva Aerobus, tenía como destino Monterrey, Nuevo León, sin embargo, ante la emergencia médica registrada a bordo, los pilotos determinarán utilizar las instalaciones aeroportuarias de Tampico como punto alterno para efectuar el descenso.

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El aterrizaje fue las 19:00 horas del miércoles, luego de que se reportara la necesidad de realizar maniobras de reanimación a la pasajera, quien ya había perdido la vida durante el trayecto aéreo.

Tras el aterrizaje, los cuerpos de emergencia intervinieron para brindar atención a la mujer de 74 años y realizaron las maniobras necesarias para intentar reanimarla, sin embargo, la pasajera ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su muerte.

El incidente generó movilización en el Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina, debido a la necesidad de atender la emergencia registrada durante el trayecto comercial que conectaba Cancún con Monterrey, cuyo itinerario tuvo que modificarse para facilitar la intervención de los cuerpos de auxiliar.

La aeronave permanece en el Aeropuerto Internacional Francisco Javier Mina, en espera de que sus operadores reciban indicaciones después de que una mujer de 74 años falleciera a bordo. El cuerpo fue entregado al personal de la Unidad de Servicios Periciales para la autopsia de ley, después de que personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas tomara conocimiento de los hechos.

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FGR