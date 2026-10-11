Batería portátil se incendia en avión y obliga a aterrizaje de emergencia | VIDEO

Un vuelo comercial que cubría la ruta de Nueva Delhi a Chennai, en India, vivió momentos de tensión luego de que se registrara un incendio dentro del avión. El incidente ocurrió a bordo del vuelo 6E 6115, operado por la aerolínea IndiGo, y provocó la presencia de humo cerca de la fila 16.

De acuerdo con los reportes compartidos sobre el suceso, el fuego comenzó cuando una batería portátil perteneciente a un pasajero se sobrecalentó y empezó a emitir humo. Posteriormente, el dispositivo habría soltado chispas y llamas, lo que generó alarma entre los ocupantes de la aeronave.

Ante la situación, los pilotos desviaron el avión hacia Hyderabad para realizar un aterrizaje de emergencia. La aeronave llegó al Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi sin incidentes y los pasajeros continuaron su viaje a Chennai esa misma tarde en otro vuelo.

En un comunicado emitido el domingo, IndiGo confirmó que el vuelo 6E 6115 tuvo que modificar su ruta después de que se detectara humo procedente del dispositivo electrónico personal de uno de los pasajeros.

La compañía señaló que la tripulación de cabina actuó con rapidez para controlar la situación, mientras que los pilotos siguieron los protocolos de seguridad establecidos para desviar la aeronave y aterrizar en Hyderabad.

El aterrizaje se produjo alrededor de las 15:15 horas. Tras una inspección, los pasajeros abordaron otro avión para completar el trayecto hacia Chennai durante la tarde.

Según los reportes locales y las grabaciones difundidas en redes sociales por viajeros, algunos pasajeros intentaron contener las llamas con prendas de vestir y bolsas que tenían a su alcance. Mientras tanto, los sobrecargos intervinieron para sofocar el conato de incendio en el espacio situado sobre los asientos.

La aerolínea lamentó las molestias ocasionadas por el desvío y aseguró que trabajaba para reducir las afectaciones a sus clientes. “Lamentamos las molestias ocasionadas a nuestros clientes debido a esta situación imprevista y estamos haciendo todo lo posible por minimizarlas”, expresó en su comunicado.

IndiGo reiteró que la seguridad de los pasajeros y de la tripulación constituye su máxima prioridad. En la información proporcionada sobre el incidente no se reportaron personas heridas.

🚨 Una batería portátil se incendió el domingo en un compartimento superior para equipaje a bordo de un vuelo de IndiGo, lo que obligó a desviar la aeronave a Hyderabad, donde aterrizó sin contratiempos. pic.twitter.com/Z5xwFQ9iRc — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 11, 2026

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LMCT