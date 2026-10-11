¿Quién es Nicolás Mendioroz Juncosa, el señalado por estafa de 170 mil dólares con bitcoin?

Un hombre de origen argentino fue señalado por estafar a diversas personas por medio de inversiones de bitcoin, y este mes será extraditado desde Australia después de permanecer prófugo por cuatro años.

Nicolás Mendioroz Juncosa permanecía prófugo de la justicia desde el 2022, cuando salió de la ciudad argentina de Salta antes de enfrentar una audiencia para ser imputado por inversiones fraudulentas de hasta 170 mil dólares en bitcoins.

Luego de ser denunciado por diversas personas por la pérdida de inversiones con criptomonedas en 2021, Mendioroz Juncosa fue señalado por los delitos de estafa y administración fraudulenta.

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Tras haber desaparecido del país sudamericano en 2022, el próximo jueves 15 de octubre el argentino será extraditado desde Australia para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con medios locales, Mendioroz Juncosa contaba con una orden de captura nacional e internacional, por lo que después de ser localizado por autoridades australianas, estas entregaron al acusado a la Interpol para poder comenzar con su proceso de extradición hacia Argentina.

Trasciende que sus familiares ofrecieron una propiedad para negociar que Nicolás pudiera regresar a su país de origen por sus propios medios, pero esta medida fue rechazada por las personas afectadas.

La parte acusadora pidió que se continuara con las medidas para la extradición de Mendioroz Juncosa debido a que en cuatro años no se tuvo información sobre su paradero, o alguna solución sobre su dinero y las inversiones que realizaron.

¿Quién es Nicolás Mendioroz Juncosa?

Nicolás Mendioroz Juncosa es un hombre argentino de 37 años de edad que cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas y cuenta con experiencia como ejecutivo de ventas en Medifé, de acuerdo con la información disponible en su perfil de LinkedIn.

Además de las aptitudes que comparte en su perfil profesional; como la negociación, ventas, gestión comercial y estrategias de marketing, y que residía en Salta, no se conocen más detalles sobre la vida del acusado.

Hasta el momento el proceso legal en contra de Nicolás Mendioroz Juncosa continúa activo, por lo que las autoridades argentinas podrían brindar más información sobre las posibles responsabilidades y sentencia después de que se realice su extradición de manera oficial.

Nicolás Mendioroz Juncosa ı Foto: Especial

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