‘Arqui Juve’ fue testigo en proceso penal contra José Ángel, responsable de ‘La Casa del Boiler’

La historia de la llamada “Casa del Boiler” ha llamado la atención de miles de personas que siguen al influencer Arqui Juve y, ahora, podrán ver un nuevo capítulo de este drama directamente desde los tribunales, pues se él se presentó como testigo del caso.

El creador de contenido dio a conocer recientemente que un juez vinculó a proceso a José Ángel “N”, administrador único de la empresa AVR, por los presuntos delitos de usurpación de profesión y fraude equiparado por obras de calidad inferior a las convenidas.

‘Arqui Juve’ fue testigo en proceso penal contra José Ángel, responsable de ‘La Casa del Boiler’

Diego de León, conocido como Arqui Juve, siguió de cerca el desarrollo del caso de “La Casa del Boiler” desde hace varios meses y ayudó a visibilizar mediante sus publicaciones en redes sociales la estafa que sufrieron los dueños al recibir una casa “nueva”, con serios daños estructurales.

Ayer, el creador de contenido compartió con sus seguidores que acudió al Centro de Justicia Penal de Saltillo para ser testigo durante la audiencia contra José Ángel “N”, administrador único de la empresa AVR, la cual construyó la casa viral.

Tras la audiencia, Diego de León compartió en Facebook un mensaje en el que celebró el avance del proceso judicial.

“Hoy fui testigo de la vinculación a proceso penal por los delitos de USURPACIÓN DE PROFESIÓN y FRAUDE EQUIPARADO POR OBRAS DE CALIDAD INFERIOR A LOS CONVENIDOS, al responsable de la construcción de la casa del boiler”, escribió junto a una fotografía tomada afuera del Centro de Justicia Penal de Saltillo.

En el mismo mensaje, el influencer señaló que el caso apenas comienza, aunque aseguró que las primeras resoluciones representan un avance importante. “Iniciamos un proceso largo, pero con el pie derecho”, afirmó Arqui Juve.

Además, sostuvo que la decisión judicial respalda los señalamientos que compartió previamente sobre la construcción de “La Casa del Boiler”. “Probando que efectivamente, todo lo que hemos compartido por estos medios, está sustentado y no son injurias”, escribió.

También aseguró que durante la audiencia contra José Ángel “N”, encontró a personas críticas de su trabajo y afirmó que habrían sido convocadas por el responsable de la obra para perjudicarlo. Incluso ironizó sobre la situación al señalar que le entusiasma que “hagan alianzas” para enfrentarlo.

Finalmente, Arqui Juve preguntó a sus seguidores si deseaban saber más detalles sobre cómo se vivió el proceso: “¿Quieren que les cuente con mayor detalle todo lo que se vivió hoy?”.

Publicación de ‘Arqui Juve’ comparte foto desde el exterior del Centro de Justicia Penal de Saltillo ı Foto: Captura de pantalla

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