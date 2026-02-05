Bitcoin va en picada: ¿En cuánto está el precio HOY?

El Bitcoin ha arrastrado una racha negativa desde el 2025, pues desde la tercer semana de noviembre esta moneda se encontró por debajo de los 90 mil dólares, por lo que incluso comenzó diciembre con una caída del 5 por ciento.

La criptomoneda de nueva cuenta registró una gran caída este jueves 5 de febrero, pero esta caída incluso fue más grande que la que se había registrado el año pasado, incluso la más grande desde el 2024.

Con la caída de este jueves el Bitcoin se encuentra con una pérdida de casi el 50 por ciento de su valor, pues actualmente se encuentra en menos de 70 mil dólares, por lo que esto incluso refleja incertidumbre financiera a nivel mundial.

Precio del Bitcoin jueves 5 de febrero ı Foto: Captura de pantalla

¿Por qué cayó el precio del Bitcoin?

El Bitcoin se encuentra en 62 mil 500 dólares por la tarde de este jueves, esto luego de haber alcanzaro su máximo histórico en octubre del 2025, cuando se encontraba en un precio de 122 mil 200 dólares.

Pese a que regularmente el precio de la criptomoneda más grande es volátil, esta caída ha sido atribuida por los analistas del Banco de Alemania a la nominación reciente que hizo Doland Trump.

El presidente de Estados Unidos nominó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal estadounidense, por lo que incluso señalan que el Bitcoin ya no volverá al precio máximo que habría alcanzado.

Aunque el Bitcoin es la criptomoneda más conocida a nivel global, otras monedas como Ethereum y Solana también han registrado una caída de aproximadamente el 37 por ciento en sus precios durante el 2026.

Bitcoin ı Foto: Especial

Asimismo, la caída de esta criptomoneda es atribuida a la inestabilidad e incertidumbre que se dio luego de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y las intenciones del presidente estadounidense para tomar control sobre Groenlandia.

Debido a esto, los inversionistas comenzaron a optar por activos que contaran con mayor seguridad, pues el Bitcoin no es controlado por ninguna institución financiera centralizada.

El director general y director de estrategia de Renta Variable de la Institucion Financiera Stifel, Barry B. Bannister incluso señaló que el precio de esta criptomoneda podría descender hasta los 38 mil dólares a lo largo del 2026.

En el mismo sentido, algunos expertos señalan que esta caída también podría estar relacionada al creciente auge que han tenido las inversiones impulsadas por Inteligencia Artificial.

criptomonedas. ı Foto: Freepik

