Donald Trump urge negociaciones para que Estados Unidos adquiera Groenlandia

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a que se den pláticas inmediatas para adquirir Groenlandia y aseguró que no usará la fuerza para hacerse del territorio.

“Busco negociaciones inmediatas para discutir de nuevo la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos. Al igual que hemos adquirido muchos territorios a lo largo de nuestra historia, al igual que muchas naciones europeas, no hay nada de malo en ello. Esto no representaría una amenaza para la OTAN. De hecho, mejoraría enormemente la seguridad de toda la alianza”, aseguró Donald Trump durante su discurso en el Foro de Davos.

“Probablemente, no conseguiremos nada a menos que decida usar una fuerza excesiva donde seríamos, francamente, imparables. Pero no lo haré. No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza. Lo único que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia”.

Este martes, el Presidente Donald Trump dijo que Europa no va en la dirección correcta y afirmó que Estados Unidos es el único país que puede proteger Groenlandia.

“Tengo un tremendo respeto por la gente de Groenlandia y por la gente de Dinamarca, un tremendo respeto, pero cada nación tiene la obligación de poder defender su propio territorio. Y el hecho es que ninguna nación, o grupo de naciones, está en posición de poder proteger Groenlandia más que los Estados Unidos. Somos una gran potencia, más grande de lo que la gente entiende”, afirmó Donald Trump.

En Suiza, Donald Trump consideró que Europa “no va en la buena dirección” y arremetió contra la “migración masiva” al afirmar que hay partes del Viejo Continente que “ya no se reconocen”.

“Amo Europa, y quiero que Europa vaya bien, pero no va en la buena dirección”, declaró.

Donald Trump Trump mencionó que busca hacerse con Groenlandia al ser un territorio importante para proteger desde ahí a Europa de las armas nucleares de Rusia y China.

“Así que ahora nuestro país y el mundo enfrentan un riesgo mucho mayor que nunca antes por los misiles, por lo nuclear, por armas de guerra de las que ni siquiera puedo hablar. Hace dos semanas, estas armas de las que nadie había oído hablar no pudieron disparar ni un solo tiro. Dijeron ‘¿qué pasó?’. Todo estaba desordenado. Dijeron ‘jalamos el gatillo y no pasó nada’. Ningún misil salió por Rusia, así que retrocedieron.

“Groenlandia está casi completamente sin desarrollar, sin defensa en una ubicación estratégica clave entre los Estados Unidos, Rusia y China. ¿Exactamente donde está?, en el medio. Era importante entonces, pero ahora es más importante. Cuando la devolvimos (a Dinamarca), no tenía la misma importancia que tiene ahora. La necesitamos por razones estratégicas, de seguridad nacional e internacional. Esta enorme isla sin seguridad es en realidad parte de América del Norte, en la frontera norte del hemisferio occidental. Eso afecta el interés de seguridad nacional de los Estados Unidos de América, afecta nuestra política de años de prevenir que las amenazas entren en nuestro hemisferio”, explicó Trump.

