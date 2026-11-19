LA GOBERNADORA del Edomex, Delfina Gómez, ayer, en el banderazo a los trabajos.

EL GOBIERNO del Estado de México (Edomex) intensificó su Programa de Bacheo para el Rescate de Vialidades con el que repara 275 mil metros cuadrados de vías durante noviembre y diciembre. La cifra equivale a 6 veces la superficie completa del Estadio Azteca.

60 Millones de pesos es la inversión para el rescate de vialidades

Para cerrar el 2026 como el Año de las Obras en el Edomex, la gobernadora Delfina Gómez destinó una inversión de 60 millones de pesos para mejorar las vialidades por las que circulan 1.7 millones de mexiquenses en el Valle de Toluca.

“Estos resultados son posibles cuando los recursos del pueblo se ponen al servicio del pueblo y cuando trabajamos en equipo los Gobiernos de México, del Estado de México y los municipios, se pueden lograr grandes avances”, destacó.

Los trabajos de bacheo a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México se desarrollan en las vialidades: Paseo Tollocan, Salvador Díaz Mirón, Tecnológico, Puente Grande-Las Ánimas, Metepec-Zacango. En tanto, los trabajos de repavimentación se realizan en Leona Vicario y en la Toluca-Palmillas. En el Valle de Toluca ya se atendieron 2.8 kilómetros de la Avenida Alfredo del Mazo, 39.7 kilómetros de la carretera La Marquesa-Tenango y el Bulevar Aeropuerto.

Las obras de bacheo se extienden por todo el Estado de México y se suman a los trabajos de repavimentación de más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades con los que se han atendido a las principales vías en los 108 kilómetros del Periférico Norte, 4.72 kilómetros del Periférico Oriente, 22.5 kilómetros de Avenida Central y 40 kilómetros de la Vía Morelos.