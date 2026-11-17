La administración de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, avanza en la repavimentación de la carretera México-Cuautla, una de las principales vías de acceso y salida en la región oriente del Estado de México, mediante la intervención integral de 16 kilómetros en su tramo estatal para reforzar la seguridad vial de los automovilistas.

Las obras son ejecutadas por la Junta de Caminos del Estado de México y contemplan el retiro de la carpeta asfáltica deteriorada, trabajos de fresado, colocación de asfalto nuevo, renivelaciones pluviales, construcción de banquetas y guarniciones, así como la instalación de señalamiento horizontal y vertical a lo largo de este corredor estratégico que conecta municipios del oriente mexiquense con el estado de Morelos.

La modernización de la vía México-Cuautla se integra al balance de más de 400 kilómetros de carreteras y vialidades intervenidos durante 2026 en la entidad. Dentro de las acciones de infraestructura de mayor alcance destacan los trabajos de rehabilitación en 108 kilómetros correspondientes al Periférico Norte, Periférico Oriente, Avenida Central, Vía Morelos y Vialidad Mexiquense, arterias de alta densidad vehicular.

TE RECOMENDAMOS: Innovación educativa Baja California es primer estado con Coordinación Estatal STEAM para ciencia en aulas

A esta estrategia de movilidad se suma el programa intensivo de bacheo previsto para los meses de noviembre y diciembre, el cual cuenta con una inversión de 300 millones de pesos destinada a reparar 275 mil metros cuadrados de calles y caminos, superficie equivalente a 39 canchas de futbol profesional, con la proyección de beneficiar a más de 4.5 millones de habitantes mexiquenses.

Como parte de la agenda carretera enmarcada en el Año de las Obras del Edomex durante 2026, el gobierno estatal también contempla intervenciones en las avenidas Salvador Díaz Mirón y Tecnológico, el camino Puente Grande-Las Ánimas y la carretera Metepec-Zacango, además de una asignación presupuestal de 60 millones de pesos enfocada específicamente en labores de bacheo para el Valle de Toluca.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR