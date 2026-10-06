Hacienda reporta 2 mil 205 sellos cancelados contra el huachicol fiscal

UIF tiene expedientes, pero no hay investigaciones

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, reconoció ante el Senado que el gobierno federal ha cancelado 2 mil 205 sellos de facturación como parte de las acciones para combatir el contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

Sin embargo, ante los cuestionamientos de la senadora panista Mayuli Martínez sobre una presunta red de corrupción vinculada con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, y el empresario Amílcar Olán, el funcionario aseguró que los expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) están documentados, pero no existen actualmente investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionadas con los señalamientos planteados.

“La UIF es una coadyuvante en los procesos judiciales y administrativos y la Unidad no hace ninguna excepción”, afirmó Amador Zamora.

🔴Durante su comparecencia ante el Senado, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, informó que 2 mil 205 sellos de facturación han sido cancelados como parte de las acciones contra el contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.



Legisladores de oposición… — Azucena Uresti (@azucenau) October 6, 2026

Al comparecer ante el Pleno del Senado de la República, el funcionario federal agregó que la UIF no establece por sí misma las investigaciones judiciales, sino que atiende los requerimientos de la Fiscalía y de otras autoridades.

“Todos los expedientes han sido completamente documentados en la Unidad y no existe en este momento investigaciones (...) por parte de la Fiscalía”, sostuvo.

Esto, luego de que Martínez preguntara directamente si la UIF investigaría los hechos que atribuyó al llamado “clan de Andy López Beltrán” y si había detectado irregularidades relacionadas con los personajes que presentó ante el Pleno.

“¿La UIF va a investigar estos hechos de corrupción y desfalco del clan de Andy López Beltrán?”, cuestionó la senadora.

La legisladora también preguntó qué está haciendo Hacienda para evitar que los personajes señalados puedan recibir nuevos contratos de obra pública.

Amador Zamora aseguró que el combate al contrabando de combustibles es una prioridad para Hacienda y explicó que los controles buscan impedir que empresas involucradas en operaciones irregulares continúen facturando la comercialización de hidrocarburos.

“Es una prioridad para nosotros que no haya una fuga en los recursos públicos”, sostuvo.

El secretario informó que, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, las autoridades detectaron 109.4 millones de litros de hidrocarburos no declarados, con una recaudación asociada de 4 mil 600 millones de pesos por concepto de IVA e IEPS.

“Entre septiembre del 25 y en junio del 26 se detectaron 109.4 millones de litros no declarados por un monto de 4 mil 600 millones de pesos por IVA y por IEPS”, señaló.

Explicó que se han fortalecido los mecanismos de control para verificar que quienes participan en la comercialización de combustibles cuenten con los permisos correspondientes y puedan acreditar sus operaciones.

Además, adelantó que el Paquete Económico 2027 contempla adecuaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para incrementar la trazabilidad de las operaciones relacionadas con hidrocarburos.

“Las adecuaciones a la ley del Impuesto Especial (...) van permitiendo aumentar la trazabilidad de las operaciones de hidrocarburos”, señaló.

La senadora priista Cristina Ruiz Sandoval llevó el debate hacia los resultados concretos del combate al huachicol fiscal y pidió a Hacienda diferenciar entre detectar una operación irregular, determinar los impuestos que deben pagarse, presentar una denuncia y recuperar efectivamente los recursos.

“Detectar esa operación, determinar los impuestos que corresponden cobrar y presentar una denuncia no significa lo mismo”, señaló.

Ruiz Sandoval pidió precisar cuánto determinó la autoridad que debía pagarse, cuánto se ha cobrado efectivamente y cuánto continúa pendiente de recuperación.

También propuso que la Secretaría de Hacienda publique en un lugar visible de su página de internet el monto total de la pérdida fiscal atribuida al huachicol y cuánto dinero ha logrado recuperar el gobierno.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL