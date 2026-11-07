Asesinan a diputado y a 3 policías en ataque armado en Zacapa, Guatemala

Asesinan en Río Hondo al diputado Julio César Portillo y a tres agentes de la PNC. Bernardo Arévalo promete combatir a la violencia criminal.

El diputado Julio César Portillo Paz y 3 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) murieron tras un ataque armado registrado en el departamento oriental de Zacapa, Guatemala.

La noticia fue dada a conocer el sábado por el presidente Bernardo Arévalo, quien condenó los hechos violentos y ordenó a las fuerzas de seguridad colaborar en la identificación de los responsables de la agresión.

El ataque armado contra el legislador Julio César Portillo Paz se consumó el viernes en el municipio de Río Hondo, ubicado en el departamento de Zacapa, en Guatemala.

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Tras la ráfaga de disparos, el diputado fue trasladado a un centro hospitalario con heridas de gravedad, donde falleció posteriormente. La confirmación de su muerte fue emitida por la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), agrupación política a la cual pertenecía. Durante la agresión también perdieron la vida tres elementos de la PNC.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el presidente Bernardo Arévalo expresó la postura del Poder Ejecutivo ante el atentado criminal perpetrado contra Julio César Portillo Paz en Río Hondo.

“No permitiremos que la violencia criminal se imponga sobre la vida y la seguridad ciudadana de los guatemaltecos”, dijo en una publicación en X.

Hasta el momento, las autoridades institucionales no han dado a conocer el móvil del atentado ni han logrado identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

El Presidente Luis Contreras, integrantes de Junta Directiva y diputados, lamentan el sensible fallecimiento del diputado Julio César Portillo Paz, representante del distrito Zacapa.



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Las fuerzas de seguridad de Guatemala se mantienen desplegadas junto con los peritos del Ministerio Público (MP) para recabar los indicios periciales necesarios que permitan esclarecer el asesinato de Julio César Portillo Paz.

La agresión en Río Hondo ocurre tres semanas después de otro hecho violento de alto impacto en el país: el asesinato a tiros del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, registrado en la Ciudad de Guatemala.

Dicho acontecimiento previo incrementó la preocupación social por la influencia de la delincuencia organizada y el resurgimiento de crímenes violentos con posible trasfondo político.

Pese a la cercanía temporal de ambos atentados fatales contra figuras públicas, las autoridades de seguridad e investigación no han establecido hasta este momento una conexión directa entre los ataques.

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JVR