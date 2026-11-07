Expresidente de Paraguay queda en prisión tras ser destituido por caso Ueno Bank

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, quedó en prisión preventiva este sábado 7 de noviembre, luego de que un juez ordenara mantenerlo privado de la libertad mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank.

El juez penal de Garantías, Humberto Otazú, dictó la medida cautelar y determinó que Peña permanezca recluido en las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, donde pasó la noche del viernes tras ser detenido.

La resolución se produjo después de que la Fiscalía General de Paraguay lo imputara por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, luego de su comparecencia ante el Ministerio Público.

#ÚLTIMAHORA | Juez envía a prisión preventiva al expresidente de Paraguay Santiago Peña por el caso del intervenido Ueno bank. pic.twitter.com/nFtILGXHAC — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 7, 2026

¿De qué acusan a Santiago Peña?

De acuerdo con la Fiscalía, el exmandatario habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de recursos públicos y fondos previsionales en Ueno Bank, institución con cuyo grupo empresarial mantuvo vínculos económicos y corporativos.

Las investigaciones señalan que la entidad financiera recibió importantes cantidades de dinero procedentes de instituciones públicas, mientras realizaba operaciones crediticias con empresas presuntamente relacionadas con su grupo económico.

Peña fue accionista de Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenecía el banco, hasta marzo de 2025, según los señalamientos incluidos en la investigación.

El caso también involucra a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay, quien fue imputado por presuntos delitos relacionados con el manejo de la institución financiera.

Crisis de Ueno Bank provocó su destitución

La investigación se originó tras la intervención de Ueno Bank, el pasado 3 de noviembre, por problemas de solvencia que dejaron a millones de clientes sin acceso a sus depósitos y provocaron protestas en Paraguay.

La crisis también derivó en la destitución de Peña, quien fue separado del cargo el viernes 6 de noviembre mediante un juicio político por mal desempeño de funciones.

Tras su salida, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay para completar el periodo de gobierno hasta 2028.

Peña niega haber cometido irregularidades y, de acuerdo con declaraciones de su defensa recogidas por Reuters, se declaró no culpable y aseguró que colaborará con la investigación.

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MSL