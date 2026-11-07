Trump ofrece a Dana White, presidente de la UFC, ser secretario de prensa de la Casa Blanca

Donald Trump anunció que ofreció a Dana White, director ejecutivo de la UFC, el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció al empresario Dana White, director ejecutivo de la Ultimate Fighting Championship (UFC), ocupar el cargo de secretario de prensa de la Casa Blanca, además de proponerle integrar a varias figuras de las artes marciales mixtas a su equipo de trabajo.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense anunció que había extendido la propuesta al dirigente deportivo, a quien describió como un “luchador y guerrero”, y manifestó su interés en que acepte la responsabilidad.

Trump también planteó que White lleve como asistentes a reconocidos peleadores de la UFC, entre ellos Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier y Amanda Nunes.

El presidente justificó su propuesta al señalar que necesita a estas figuras para defender a su Gobierno de lo que calificó como la “izquierda lunática”.

Asimismo, aseguró que White sería un secretario de prensa “como ningún otro” y concluyó su mensaje con una invitación directa: “Dana, por favor, acepta el puesto”.

🇺🇸 | Trump: "Me complace anunciar que el gran Dana White, un peleador y guerrero violento, ha sido ofrecido para el puesto de Secretario de Prensa de los Estados Unidos.



He solicitado que traiga consigo asistentes, aunque algunos no son de nuestro País, de Islam Makhachev,… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 7, 2026

¿Dana White aceptará el cargo que le ofreció Trump?

Hasta el momento, no se ha confirmado que Dana White haya aceptado la propuesta ni que exista un nombramiento oficial para incorporarse al equipo de comunicación de la Casa Blanca.

Después de la publicación del mandatario, el empresario compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece detrás del atril de la sala de prensa de la Casa Blanca, acompañada del mensaje “On to the next chapter” (Vamos al siguiente capítulo).

Sin embargo, la publicación no representa una confirmación formal de que vaya a asumir el puesto.

¿Quién es Dana White, presidente de la UFC?

Dana White es un empresario estadounidense que encabeza la Ultimate Fighting Championship, una de las principales organizaciones de artes marciales mixtas a nivel internacional.

Su relación con Donald Trump se remonta a varios años atrás. Ambos mantienen una amistad pública y el empresario ha respaldado al mandatario en distintos momentos de su trayectoria política.

White también ha participado en actividades relacionadas con Trump y la organización de eventos deportivos. En junio de 2026, la UFC celebró un evento en los terrenos de la Casa Blanca, como parte de las actividades por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

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MSL