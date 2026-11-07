Presidente de Israel encarga a Gadi Eisenkot, rival de Benjamin Netanyahu, formar próximo gobierno

El presidente de Israel, Isaac Herzog, encargó al opositor Gadi Eisenkot, intentar la formación del próximo gobierno, en un revés para el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien busca mantenerse en el poder tras perder la mayoría parlamentaria en las elecciones del pasado 27 de octubre.

De acuerdo con la oficina del presidente, Herzog consultó a las distintas facciones representadas en la Knéset, que recomendaron al presidente del partido Yesh Atid para formar el nuevo gobierno.

Herzog convocó a Eisenkot a la residencia presidencial para entregarle formalmente la encomienda este domingo 8 de noviembre, a las 17:00 horas, tiempo local.

TE RECOMENDAMOS: Sorteos Resultados del Baloto y Revancha 2732 del 7 de noviembre del 2026 del 2026

Gadi Eisencot, principal rival de Benjamín Netanyahu, vota en las elecciones de Israel, el 27 de octubre de 2026. ı Foto: Reuters

De acuerdo con Reuters, Eisenkot tendrá hasta 6 semanas para intentar conformar una coalición que sustituya a Benjamin Netanyahu.

Minutos después, en la red social X, Eisenkot afirmó que “es hora de formar un gobierno de emergencia nacional” y aseguró que haría “todo lo posible” para ser considerado digno de Israel. En su publicación, el exjefe militar de 66 años compartió una fotografía en la que aparece junto a Herzog.

זו העת להקמת ממשלת חירום לאומית.

אעשה הכל כדי שנהיה ראויים 🇮🇱 pic.twitter.com/18Q3eIE6g0 — Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 7, 2026

Tras las elecciones del pasado 27 de octubre, el partido del primer ministro, Likud, obtuvo 27 de los 120 escaños de la Knéset; junto a sus aliados, el bloque oficialista consiguió 53 asientos, con lo que el gobierno saliente perdió la mayoría parlamentaria.

En contraste, la coalición de Eisenkot consiguió 48 escaños, mientras que las dos formaciones que representan a la minoría árabe —Lista Conjunta y Ra’am—, obtuvieron 19 asientos.

Por lo anterior, los partidos árabes son determinantes para definir el próximo gobierno; sin embargo, Eisenkot ha expresado reservas sobre una eventual alianza, mientras que algunos integrantes de su bloque rechazan cualquier acuerdo.

Entre las alternativas que enfrenta están formar un gobierno de minoría con respaldo externo de los partidos árabes, negociar con las formaciones ultraortodoxas o intentar una administración de unidad nacional que incluya al Likud. Sin embargo, esta última posibilidad también enfrenta diferencias importantes entre ambos dirigentes.

Netanyahu ha buscado impedir un acercamiento entre Eisenkot y los representantes árabes, a quienes ha señalado como una amenaza para la seguridad nacional. Por su parte, el dirigente opositor ha condicionado cualquier cooperación al cumplimiento de principios de su partido, entre ellos el reconocimiento de Hamás como organización terrorista.

Eisenkot, de 66 años, ingresó a la política en 2022 y formó parte brevemente del gabinete de guerra de Netanyahu después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Posteriormente se incorporó a la oposición, desde donde cuestionó la conducción del conflicto en Gaza y la gestión del primer ministro, con quien ha descartado compartir gobierno.

Si Eisenkot no consigue integrar una coalición, otro aspirante podrá recibir la oportunidad de intentarlo. En caso de que tampoco prospere esa negociación, la Knéset tendrá la posibilidad de proponer un nuevo candidato. Si el proceso fracasa dentro del plazo establecido, Israel deberá convocar a nuevas elecciones.

Con información de Reuters y AP.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Raz ó n.

cehr