La oposición reúne apoyo para gobernar Israel

Gadi Eisenkot, exjefe militar, necesitará al menos 61 votos para concretar su gobierno. Aunque descartó una alianza directa con los partidos árabes, su respaldo podría ser decisivo.

La alianza de partidos árabes Lista Conjunta anunció ayer que respaldará al opositor Gadi Eisenkot para formar un nuevo gobierno en Israel, con lo que sumó el apoyo de 67 de los 120 diputados del Parlamento, frente a los 46 que respaldan al primer ministro Benjamin Netanyahu.

Tras las consultas con las distintas fuerzas políticas, el presidente israelí, Isaac Herzog, informó que el próximo domingo designará al legislador que tendrá la responsabilidad de intentar formar una nueva coalición. Aunque Gadi Eisenkot cuenta con más recomendaciones, el mandatario señaló que todavía debe evaluar si puede superar los vetos entre los partidos.

La Lista Conjunta, que obtuvo 11 escaños, comunicó que recomendará formalmente a Gadi Eisenkot. A este respaldo se sumó el partido Ra’am, con ocho diputados. En conjunto, las dos fuerzas árabes consiguieron un resultado histórico de 19 escaños en las elecciones del 27 de octubre.

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Pierde aliados. El bloque del primer ministro, Benjamin Netanyahu, obtuvo 53 escaños, pero sufrió la ruptura de uno de sus aliados tradicionales, Judaísmo Unido de la Torá, que decidió no recomendar a ningún candidato. La formación se distanció del premier por el fracaso de su coalición para aprobar una ley que eximiera del servicio militar a los ultraortodoxos.

El Likud, partido del primer ministro, obtuvo 27 escaños, la mayor cifra individual; sin embargo, su alianza nacionalista y religiosa perdió la mayoría parlamentaria.

Benjamin Netanyahu también acusó a los partidos árabes de cometer fraude electoral, aunque el Comité Electoral Central certificó los resultados y aseguró que no encontró pruebas de que la votación hubiera sido alterada. Isaac Herzog condenó las expresiones racistas contra la minoría palestina, que representa alrededor de 20 por ciento de la población israelí.

El presidente pidió a las fuerzas políticas evitar nuevas elecciones y consideró necesario alcanzar un acuerdo ante los desafíos de seguridad y diplomáticos del país.