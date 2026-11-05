Israel restringe atención a niños amputados

Los especialistas extranjeros requieren permisos de Israel para ingresar a la Franja de Gaza, atender a los menores y capacitar al personal local, lo cual limita la rehabilitación de menores.

Una organización de derechos humanos denunció ayer que Israel restringe la salida de niños amputados de la Franja de Gaza para recibir tratamiento médico en el extranjero, lo que impide que cientos de menores accedan a operaciones, prótesis y rehabilitación especializada. Israel niega las acusaciones de cometer ataques deliberados contra civiles.

El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos informó que mil 134 niños han perdido alguna extremidad por los ataques israelíes, pero pocos reciben la atención médica de largo plazo que necesitan.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 fueron evaluadas dos mil 300 personas amputadas, entre niños y adultos, para recibir tratamiento. Sin embargo, sólo 500 obtuvieron prótesis permanentes, menos de una cuarta parte.

El organismo, con sede en Ginebra, señaló que en Gaza sólo hay ocho profesionales certificados en prótesis y ortesis, además de una grave falta de equipos para fabricar, adaptar y reparar estos dispositivos.

Advirtió que la falta de tratamiento, rehabilitación y educación, puede provocar que las lesiones de los menores se conviertan en una discapacidad permanente, con dolor crónico y mayores dificultades para desplazarse conforme crecen.

Fidaa Ahmad Al-Shaer, de 36 años, relató que su hijo de 11 años quedó paralizado y perdió una mano tras el impacto de un proyectil de artillería israelí cerca de él. El menor necesita varias operaciones en el extranjero y una prótesis, pero no puede salir debido al cierre de los pasos fronterizos.

El Observatorio acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y sostuvo que impedir el tratamiento y la rehabilitación de los niños amputados forma parte de un patrón de acciones que, a su juicio, puede constituir actos contemplados en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La organización también denunció que las restricciones impiden importar el equipo para prótesis.