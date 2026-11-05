Francia blinda huelga por violencia

Las protestas de estudiantes de secundaria se reanudaron el lunes a una escala mucho menor, los jóvenes intentaron bloquear algunas escuelas secundarias en París.

París desplegará mil policías y agentes de seguridad este jueves ante la huelga general convocada por los sindicatos y el riesgo de que se registren actos violentos durante las manifestaciones, anunció el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El funcionario explicó que los servicios de inteligencia detectaron movimientos de ultraizquierda que buscan infiltrarse en las protestas sindicales para provocar enfrentamientos y atacar comercios.

Laurent Nuñez informó que el operativo repetirá el dispositivo aplicado durante los dos últimos sábados, con el objetivo de evitar disturbios y garantizar la seguridad de los participantes así como de la población.

El ministro también pidió a los sindicatos que movilicen sus propios equipos de seguridad para contribuir a que las marchas transcurran en calma y evitar incidentes.

Uno de los desacuerdos entre las autoridades y las organizaciones sindicales se encuentra en París, donde los manifestantes pretendían concluir su recorrido en la plaza de la Concordia.

Sin embargo, Laurent Nuñez rechazó esa posibilidad debido a la cercanía del lugar con importantes sedes del poder político francés, entre ellas el palacio del Elíseo, residencia presidencial, y la Asamblea Nacional.