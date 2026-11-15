El actor Mauricio Islas atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras confirmar el fallecimiento de su padre, Juan Islas Mendoza. El propio intérprete dio a conocer la noticia a través de sus historias de Instagram el sábado 14 de noviembre, donde también compartió información sobre los servicios funerarios en honor al empresario.

La pérdida generó numerosas muestras de apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores del actor. En La Razón te contamos quién era este señor.

¿Quién es Mauricio Islas?

Mauricio Islas es un actor mexicano; nació el 16 de agosto de 1973 en la Ciudad de México. Inició su carrera artística en la década de 1990 y desde entonces es uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas en México y Latinoamérica.

A lo largo de su trayectoria ha participado en exitosas producciones como Preciosa, El manantial, Amor real y La loba. Ha trabajado en compañías de televisión como Televisa, TV Azteca y Telemundo.

Además de su trabajo en la actuación, Mauricio Islas ha incursionado en el teatro y en programas de televisión como Master Chef Celebrity. Su carrera artística abarca más de tres décadas.

¿Quién era y de qué murió el papá de Mauricio Islas?

De acuerdo con la información difundida, Juan Islas Mendoza era empresario y padre del reconocido actor mexicano Mauricio Islas. A lo largo de los años, mantuvo una relación cercana con su hijo, aunque estuvieron distanciados unos años tras la separación de sus padres cuando Mauricio era adolescente.

Hasta el momento no han sido reveladas públicamente las causas del fallecimiento de Juan Islas Mendoza. Sin embargo, el actor comentó en 2021 que su padre estuvo al borde de la muerte tras sufrir una embolia pulmonar provocada por un coágulo, de la cual logró recuperarse.

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