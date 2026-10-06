Madre de ‘Los Cuates’ defiende a sus hijos; pide investigar a fondo ataque en Torreón

Altar en memoria de la subdirectora de la Secundaria 13 en Torreón, el viernes.

A días del ataque ocurrido en la Escuela Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión de Torreón, la madre de los dos jóvenes detenidos por el caso habló sobre el caso y pidió que las autoridades amplíen la investigación para determinar si hubo más personas involucradas.

Maribel Garza, madre de Carlos “N” y David “N”, conocidos como “Los Cuates”, defendió a sus hijos y cuestionó algunos elementos de la investigación. Ambos jóvenes, de 18 años, fueron detenidos después de la agresión en la que murió la subdirectora Neri Edith Nevárez González y varias personas resultaron heridas.

El pasado 4 de octubre, un juez vinculó a proceso a los hermanos por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Mientras el proceso continúa, su madre sostiene que todavía existen interrogantes que deben ser esclarecidas por las autoridades antes de cerrar la investigación.

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Madre de ‘Los Cuates’ pide investigar a fondo

En entrevista con Excélsior, Maribel Garza afirmó que revisó fotografías y videos de sus hijos después de que fueron detenidos y consideró que las imágenes no corresponden con la participación que se les atribuye.

La mujer puso atención en el estado en que aparecen los jóvenes en las fotografías. Según su testimonio, ambos presentaban golpes en el rostro, los cuales atribuyó a la agresión que sufrieron después de ser sometidos.

“Mis hijos no estaban manchados”, afirmó Garza al referirse a la ropa de Carlos y David. La madre sostuvo que, de acuerdo con las imágenes que observó, no presentaban manchas de sangre en sus prendas, aunque sí tenían lesiones en la cara.

Garza también señaló que había escuchado versiones sobre la posible participación de cinco personas en la agresión. La mujer reconoció que no tenía certeza de esa información, pero consideró que la Fiscalía debería investigarla.

“Yo nada más digo que investiguen bien, porque yo miré a mis hijos en fotos”, expresó durante la entrevista.

La madre relató además que la mañana del 1 de octubre, día del ataque, sus hijos le dijeron que saldrían de casa para buscar trabajo y que llevaban consigo una solicitud.

De acuerdo con su testimonio, Carlos y David tenían una vida con pocas relaciones sociales. Garza afirmó que ambos pasaban buena parte del tiempo juntos dentro de su habitación, donde veían videos y televisión, y que no contaban con un círculo amplio de amistades.

Maribel Garza, madre de “Los Cuates”, pide investigar a fondo la agr3sión en una secundaria de Torreón y defiende la inocencia de sus hijos. También denuncia haber recibido am3naz4s.



Reportera: Sandra Gómez #ExcélsiorDigital #Noticia #Escuela pic.twitter.com/VJcGSTH5bM — Excélsior (@Excelsior) October 5, 2026

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