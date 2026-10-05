Médicos logran salvar la mano a joven que fue atacado por ‘Los Cuates’ en Secundaria 13 de La Unión

La pronta intervención de médicos especialistas evitó la amputación de la mano del estudiante Alexis tras el ataque en el ejido La Unión.

Un equipo médico especialista logró preservar la mano izquierda de un estudiante, tras someterlo a una cirugía de alta complejidad que concluyó las primeras horas de este lunes. El joven resultó lesionado durante el ataque realizado por “Los Cuates” en la Secundaria General 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.

La intervención comenzó el domingo y se concentró en la mano izquierda del paciente, que presentaba el daño más severo. Luego de salir del quirófano, el joven reaccionó favorablemente y el personal de salud prevé que mantenga una evolución satisfactoria en su estado general.

Para evitar la amputación de la extremidad, los médicos cirujanos llevaron a cabo una evaluación que incluyó estudios vasculares, linfáticos y de presión sanguínea. Asimismo, realizaron valoraciones sobre el estado de las plaquetas en sangre y análisis patológicos de la función renal del paciente.

El resultado del procedimiento médico contrarrestó las versiones difundidas en redes sociales, donde diversos usuarios especulaban que la pérdida de la mano era inminente tras el ataque de “Los Cuates”. A pesar de los pronósticos, el menor logró mantener su mano con la atención especializada.

Luego de salir del quirófano, el joven reaccionó favorablemente y el personal de salud prevé que mantenga una evolución satisfactoria en su estado general. ı Foto: Especial

¿Cuál es el estado de los maestros heridos tras ataque de “Los Cuates”?

En el mismo centro hospitalario continúan internados dos maestros que también resultaron heridos durante la agresión en el plantel educativo, ocurrida el pasado jueves 1 de octubre de 2026.

El profesor Gerardo, director de la Secundaria General 13, se encuentra en condición grave, aunque el reporte médico lo sitúa como estable dentro de su cuadro delicado.

Por su parte, el profesor Ricardo registra un progreso constante en su recuperación. Los médicos tratantes informaron que su estado de salud evoluciona de manera favorable y sin presentar retrocesos. El cuerpo médico prevé que en los próximos días los tres pacientes muestren mejorías.

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JVR