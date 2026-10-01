Afirman que agresión en escuela de Torreón fue aislada; ven contexto familiar desarticulado

Capturan a 2 por agresión con arma blanca en escuela de Torreón.

La Fiscalía de Coahuila afirmó que el ataque con arma blanca registrado este 1 de octubre de 2026 en un plantel educativo del Ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, fue aislado.

Además, indicó que el hecho violento fue “determinado por dos personas dentro de un contexto familiar desarticulado”. Las conclusiones de las autoridades se dieron a conocer después de la captura de los 2 presuntos responsables.

Las autoridades de Coahuila también descartaron el uso o presencia de armas de fuego o artefactos explosivos durante el suceso violento en el estado.

En tanto, el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, señaló que entre los heridos hay dos docentes, uno de ellos con reporte médico en estado delicado, un alumno cuyo diagnóstico permanece bajo reserva, y una mujer que se encuentra estable.

Ante la emergencia, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ordenó la intervención inmediata del Gabinete Estatal de Seguridad, por lo que las secretarías de Gobierno, de Educación y de Seguridad entablaron una coordinación con la Fiscalía estatal, el Gobierno Municipal de Torreón y corporaciones de inteligencia federal para integrar las indagatorias que serán presentadas ante el Poder Judicial.

Por su parte, la Secretaría de Educación dijo que mantiene comunicación con directivos, maestros y padres de familia del centro escolar afectado para brindar contención y atención integral a la comunidad.

El Gobierno de Coahuila informó que reforzará la seguridad preventiva, los protocolos de proximidad y el acompañamiento en los planteles de la entidad, al tiempo que garantizó que solicitará las penas máximas contempladas por la ley contra quienes resulten responsables.

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JVR