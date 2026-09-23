La muerte del fundador de New Found Glory, Chad Gilbert, a causa de cáncer, no ha pasado desapercibida por la industria musical, incluyendo a su ex esposa la cantante Hayley Williams, integrante de Paramore.

La artista de 37 años de edad realizó una publicación a través de su cuenta de Instagram en la que habló de manera abierta sobre el fallecimiento de su ex pareja.

Hayley Williams habla de la muerte de su ex esposo, Chad Gilbert ı Foto: Especial

Chad Gilbert había sido diagnosticado con cáncer de hígado en 2021 y en 2026, se agregó un diagnóstico por cáncer cerebral, por lo que fue hospitalizado en febrero de este año.

Hayley Williams habla de la muerte de su ex esposo

“No sabía qué decir ni si era apropiado. Pero ahora estoy segura de que quiero hacerlo, porque la vida está hecha de los caminos que cruzamos y las razones por las que los cruzamos son infinitas”, comenzó Hayley Williams en una reciente publicación en redes sociales donde habló de su ex esposo.

En ese sentido, elogió su calidad artística: “Chad es verdaderamente una leyenda en la escena y mi tiempo conectada a él me enseñó mucho. Me presentó a personas que continúan moldeando mi vida de maneras hermosas, y a música y cultura que han hecho mi vida mucho más rica”, dijo.

Hayley Williams habla de la muerte de su ex esposo ı Foto: IG: @yelyahwilliams

También destacó la relevancia que le daba Chad a la comunidad: “Su influencia y actitud impulsaron el género hacia adelante. Su pasión por fomentar la comunidad fue inspiradora y permanece conmigo”, dijo.

“Siempre estaré agradecida de haber adquirido a través de él una comprensión y una reverencia más profundas por la comunidad y la cultura del hardcore”, aseguró sobre el legado que dejó el músico en ella.

Finalizó con un mensaje de apoyo a los cercanos de Chad Gilbert: “Envío mi amor y mis condolencias a su familia, a la familia de NFG [New Found Glory] y a todos sus amigos”, concluyó.

Hayley Williams y Chad Gilbert se conocieron cuando ella era menor de edad, a mediados de la década de 2000 en el festival Vans Warped Tour. La pareja se separó en 2017 después de casi 10 años juntos y poco más de un año de haberse casado.

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