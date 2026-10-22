Seprac pide evitar exhibir objetos de valor tras intento de asalto en estacionamiento

En Cuernavaca, Morelos las autoridades municipales llamaron a la población a tomar precauciones al visitar establecimientos comerciales, particularmente en sus estacionamientos.

El titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (Seprac), Pablo Nivardo Aguilera Casados, recomendó evitar exhibir joyas y objetos de valor, así como prestar atención a lo que ocurre alrededor. El llamado se produce después de un intento de asalto registrado en el estacionamiento de Costco, en la colonia Lomas de la Selva.

Pese a este antecedente y a otros incidentes reportados en el mismo establecimiento durante este año, el funcionario aseguró que el área no está catalogada como un foco rojo de inseguridad. La situación vuelve a poner sobre la mesa las medidas de vigilancia en los espacios comerciales y la responsabilidad de prevenir delitos.

Aguilera Casados pidió a los habitantes adoptar medidas de prevención cuando acudan a supermercados y otros establecimientos, especialmente al transitar por sus estacionamientos.

“La recomendación es que cuando acudan a este tipo de establecimientos, pongan atención a su entorno y no ostentar algunas joyas y situaciones de ese tipo”, expresó el titular de la Seprac.

Pablo Nivardo Aguilera Casados, titular de la Seprac en #Cuernavaca explicó que los estacionamientos de plazas comerciales son privados y la vigilancia depende del establecimiento, sin embargo, han incrementado la vigilancia ante el #asalto frustrado de #Costco este fin de semana pic.twitter.com/9Ih1W45XHV — LIZZETTE LARRAGUIVEL (@lizalarraguivel) October 19, 2026

El exhorto ocurrió luego de que el sábado 17 de octubre Jorge Antonio Hernández Narez, coordinador de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Morelos, resultara lesionado al intervenir para frustrar un asalto en el estacionamiento de Costco.

La Fiscalía estatal informó que el funcionario sufrió lesiones leves y fue trasladado a un hospital, donde permaneció estable y presentó una evolución favorable.

Ante estos hechos, el responsable de la seguridad municipal sostuvo que la zona cuenta con recorridos de vigilancia y presencia de patrullas en sus inmediaciones. También señaló que existe coordinación con la Fiscalía para proporcionar las evidencias disponibles cuando se registran incidentes.

El funcionario añadió que, desde la perspectiva de la corporación, el lugar no está identificado como un punto de alta incidencia delictiva, pese a que se han reportado otros episodios relacionados con intentos de robo en el estacionamiento, incluidos los registrados el 12 de febrero y el 28 de mayo.

Por su parte, el alcalde José Luis Urióstegui ha señalado anteriormente que la seguridad al interior de los estacionamientos corresponde a las empresas contratadas para brindar vigilancia privada.

SEPRAC PIDE NO EXHIBIR JOYAS PARA EVITAR ASALTOS EN CUERNAVACA./Tras el intento de asalto en el estacionamiento de Costco, donde resultó lesionado el coordinador de la Agencia de Investigación Criminal, Jorge Antonio Hernández Narez, el titular de la SEPRAC, Pablo Nivardo… pic.twitter.com/w8w11dbw7v — QLICK (@qlick_mor) October 19, 2026

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LMCT