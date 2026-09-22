Higinio Martínez rechaza acusación de Trump contra México; espera respuesta en la ONU

'No es cierto lo que se dice de México'

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, rechazó los señalamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas acusó a México de ser “el epicentro de la violencia de los cárteles”.

El senador morenista consideró delicado que este tipo de acusaciones se hayan realizado desde la tribuna de la ONU, aunque sostuvo que México está acostumbrado a los señalamientos del mandatario estadounidense.

“Lo delicado a mí me parece que se diga en la ONU este tipo de afirmaciones, aseveraciones, señalamientos, acusaciones, pero yo diría que estamos acostumbrados ya los mexicanos a escuchar este tipo de señalamientos del presidente de los Estados Unidos y no debe sorprendernos”, afirmó.

Martínez Miranda sostuvo que México mantiene una lucha permanente contra el crimen organizado y rechazó que corresponda a la realidad la acusación de Trump.

“No es lo correcto, no es cierto lo que se dice de México, porque mucho de lo que se acusa pues sucede en ese país” Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado



El senador Higinio Martínez Miranda, de Morena, el 30 de agosto de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Espera respuesta de México ante la ONU

Trump colocó a México en el centro de sus críticas durante su discurso ante la ONU, al referirse a los cárteles y a la violencia relacionada con el crimen organizado. El presidente estadounidense también cuestionó la situación de seguridad en territorio mexicano y defendió las acciones de su gobierno frente a las organizaciones criminales.

Frente a estos señalamientos, el presidente del Senado evitó adelantar una respuesta institucional del Legislativo y sostuvo que primero debe conocerse la posición del gobierno mexicano en Naciones Unidas. Con ello, dejó abierta la posibilidad de que la Cámara Alta fije posteriormente una postura sobre las declaraciones del mandatario estadounidense.

“Voy a esperar. El próximo viernes me parece, si no me equivoco, el canciller mexicano estará en la ONU, le tocará su intervención, y ahí habrá respuesta” Higinio Martínez Miranda, presidente del Senado



Donald Trump este martes en la sede de la ONU. ı Foto: Especial.

El legislador agregó que corresponde al gobierno mexicano responder oficialmente a los señalamientos hechos desde la tribuna de Naciones Unidas y, una vez conocida esa posición, el Senado evaluará si debe intervenir.

“Después de eso sabremos si el Senado tiene algo que decir al respecto”, puntualizó.

Martínez Miranda también rechazó minimizar las declaraciones de Trump con el argumento de que “perro que ladra no muerde” y destacó que, pese a las diferencias y los señalamientos públicos, México y Estados Unidos mantienen una relación estrecha.

“No voy a referirme a ese tipo de cosas, es el estilo personal de hablar, de dirigirse de un gobernante de otro país, nosotros tenemos otro estilo”, sostuvo.

El senador subrayó además que la frontera entre ambos países no debe ser vista como un problema, sino como un vínculo permanente entre las dos naciones. “Es una frontera que nos va y nos va a seguir uniendo por mucho tiempo”, afirmó.

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cehr