Presidenta de la Comisión Europea ofrece a Zelenski otros 37 mil millones de euros de crédito para Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este martes al Presidente Volodímir Zelenski que Ucrania puede acceder hasta final de 2026 a otros 37 mil millones de euros del crédito de 90 mil millones que durante este año y el que viene ha puesto la UE a disposición de Kiev.

“Más apoyo en defensa está en camino. Y a medida que las reformas de la Rada (Parlamento ucraniano) progresan, más apoyo presupuestario también. Tenemos 37 mil millones aún disponibles en este año calendarístico”, dijo Von der Leyen en X tras reunirse con Zelenski en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Dear Volodymyr @ZelenskyyUa, Europe is working harder than ever to strengthen Ukraine’s defence.



Our new 🇪🇺🇺🇦 anti-ballistic programme can help rapidly scale up production.



More defence support is coming.



And as reforms in the Rada progress, more budget support too.



We have… pic.twitter.com/qEAjC06sZv — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 22, 2026

Volodímir Zelenski explicó en la misma red social que habló con Von der Leyen “de cómo garantizar la resiliencia financiera” de Ucrania este año y en 2027.

“Estamos agradecidos a la UE por la decisión sobre los 90.000 millones de euros, y Ucrania está cumpliendo sus compromisos en el marco del acuerdo tanto como se lo permite el agujero presupuestario”, dijo Zelenski en referencia a los ajustes fiscales que la UE le exige para ir desembolsando el dinero.

Volodímir Zelenski dijo recientemente que Ucrania gastó en defensa más de lo previsto en la primera mitad del año, 27 mil millones de dólares adicionales que han de ser cubiertos antes de que finalice el año.

La UE proporciona casi la totalidad de los fondos que sostienen el esfuerzo de guerra y la viabilidad del Estado ucraniano.

La situación financiera de Kiev ha empeorado además en las últimas semanas debido a la campaña de ataques rusos contra sectores tradicionalmente estratégicos de la economía ucraniana, como la agricultura y la metalurgia

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