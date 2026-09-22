‎¿Quién es Stefano Cremasco Cícero, el empresario que asesinó a su madre?

Stefano Cremasco Cícero fue señalado y detenido a inicios de septiembre por presuntamente asesinar a su madre dentro de su apartamento en Miami, Florida, Estados Unidos.

Una repartidora informó que; luego de entrar en el rascacielos Solitair Brickell, Stefano Cremasco Cícero le pidió que se comunicara con el 911; y luego de esto, decidió llamar él al número de emergencia y darle el teléfono a la mujer.

Stefano Cremasco Cícero fue encontrado en el vestíbulo del edificio con sangre en sus zapatos, manos y ropa por la policía de Miami, quienes acudieron al lugar previo a las 05:00 horas del pasado 4 de septiembre.

Policía de Miami en Solitair Brickell ı Foto: Redes Sociales

Cremasco Cícero dijo a las autoridades que se estaba defendiendo; además, indicó a los elementos de la policía se encontraba en el piso 47 del edificio ubicado en el número 86 de la calle SW Eighth.

Dentro del departamento se encontraba el cuerpo sin vida de Isabel Cícero Chávez, quien tenía heridas generadas con un arma blanca y fue declarada muerta a las 05:08 horas de aquel sábado.

La esposa de Cremasco Cícero señaló que este se encontraba pasando por un momento complicado en su vida, pues recientemente se había mostrado estresado por la apertura de otro local.

Policía de Miami en Solitair Brickell ı Foto: Redes Sociales

‎¿Quién es Stefano Cremasco Cícero?

Stefano Cremasco Cícero, de 36 años de edad, es el gerente de operaciones del restaurante argentino “1986 Steak House”, el cual cuenta con temática de Diego Maradona que se especializa en ofrecer carnes a la parrilla.

El nacido en México con ascendencia argentina fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, y es señalado por homicidio en segundo grado; además, los registros penitenciarios señalan su detención como “motivos migratorios”.

El empresario mexicano es gerente de operaciones de Grupo Orfano en Estados Unidos, por lo que; de acuerdo con la policía de Miami, este se encontraba en dicho país con una visa de inversionista.

Se presume que Cremasco Cícero y su madre; quien viajó a Estados Unidos para visitarlo, no tenían una relación cercana debido al divorcio de Isabel Cícero Chávez y Oscar Daniel Cremasco Scattolini.

El padre de Stefano Cremasco Cícero es Oscar Daniel Cremasco Scattolini, quien es el fundador de Frupo Cambalache, una cadena de cortes y comida argentina fundada en 1986.

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