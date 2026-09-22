‎¿Quién era Isabel Cicero Chávez, la madre de Stefano Cremasco Cícero?

A inicios de septiembre se registró un terrible hecho, pues Isabel Cicero Chávez fue asesinada dentro de un departamento en Miami, Florida, Estados Unidos, y el presunto responsable es su propio hijo.

Durante las primeras horas del 4 de septiembre, una mujer se comunicó al 911 por medio de una llamada que alertó a las autoridades de Miami, quienes se dirigieron al conjunto de edificios Solitair Brickell de Miami.

En el lugar se encontraron con una escena poco esperada, pues en la recepción estaba un hombre con manchas de sangre en sus manos y ropa, quien les indicó que se había defendido antes de decirles cuál era su apartamento.

Policía de Miami en Solitair Brickell ı Foto: Redes Sociales

Los agentes de la Policía se desplazaron a un departamento ubicado en el piso 47 del edificio ubicado en el número 86 de la calle SW Eighth, y dentro de este se encontraron el cuerpo tendido de una mujer.

La mujer presentaba heridas de arma blanca y fue declarada sin vida alrededor de las 05:08 horas del 4 de septiembre, y esta fue identificada como Isabel Cícero Chávez, la madre de Stefano Cremasco Cocero.

Isabel Cicero Chávez era la madre de Stefano Cremasco Cicero y exesposa del empresario Oscar Daniel Cremasco Scattolini, quien es dueño de los restaurantes de cortes de carne y comida argentina Cambalache.

Stefano Cremasco Cícero y su padre, Oscar Daniel Cremasco Scattolini ı Foto: Redes Sociales

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Isabel Cícero Chávez?

Los detectives realizaron un registro dentro de la vivienda que es propiedad de Stefano Cremasco Cicero, y dentro de esta encontraron los siguientes objetos:

Cuchillos de cocina con manchas de sangre

Dos camisas blancas con manchas de sangre

Cristales rotos

Una botella de vino rota

Además, tras revisar las cámaras de vigilancia del rascacielos pudieron ver que Cremasco Cicero y Cicero Chávez ingresaron juntos al elevador y salieron del edificio, para posteriormente regresar de nueva cuenta alrededor de las 22:32 horas.

Isabel Cicero Chávez en la boda de Stefano Cremasco Cícero ı Foto: Redes Sociales

Hasta las 04:26 horas Stefano Cremasco fue captado de nueva cuenta por el elevador del Solitair Brickell, y en este video aparece con una camiseta blanca, pantalones color caqui y zapatos blancos.

La ropa del ahora detenido presentaba manchas de sangre; además, este también llevaba consigo un cuchillo, mismo que dejó caer cuando salió del elevador y recogió antes de tomar otro elevador y subir unas escaleras del edificio.

Tras ser acusado de homicidio en segundo grado, el mexicano de 36 años de edad actualmente Stefano Cremasco Cicero se encentra en el Centro Correccional Turner Guilford Knigh.

Stefano Cremasco Cicero ı Foto: Especial

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.