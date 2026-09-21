Asesinato revela falla en alerta de género

El feminicidio de Karla Margarita Pérez, estudiante de Medicina de 22 años localizada sin vida en un sembradío de Zapopan, Jalisco, una zona donde universitarios han denunciado inseguridad, volvió a poner bajo cuestionamiento la aplicación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad, señaló el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

La organización sostuvo que el caso evidencia la falta de resultados de un mecanismo que, desde noviembre de 2018, debería operar de manera permanente en Jalisco. Advirtió que su seguimiento y evaluación no han tenido la continuidad ni la transparencia necesarias frente a la violencia que enfrentan las mujeres.

3 de cada 10 muertes violentas se registraron como feminicidio

El cuerpo de Karla Pérez fue localizado el pasado 16 de septiembre, dos días después de ser reportada como desaparecida. La joven estudiaba Medicina y se encontraba realizando actividades académicas en Zapopan.

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El hallazgo ocurrió en un sembradío cercano al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

De acuerdo con el observatorio, entre las problemáticas señaladas en la zona por los estudiantes se encuentran la falta de iluminación, trayectos que deben realizarse prácticamente a oscuras, ausencia o insuficiencia de banquetas, así como poca vigilancia y dificultades para acceder a transporte seguro.

“Estas denuncias no pueden ser ignoradas ni consideradas un problema menor”, sostuvo el organismo, al advertir que diariamente mujeres transitan por espacios cercanos al sitio donde hallaron el cuerpo.

Además, consideró que la localización de la joven en esa zona hace visible un contexto de inseguridad que, a su juicio, debe ser investigado y atendido por las autoridades competentes.

Señaló que la situación ocurre en un estado que, entre enero y julio de 2026, registró 57 muertes violentas de mujeres, de las cuales 15 fueron clasificadas como feminicidios y 42 como homicidios dolosos, de acuerdo con cifras oficiales.

Zapopan se encuentra entre los municipios comprendidos por la Alerta de Violencia de Género y por la estrategia estatal de atención a la violencia contra las mujeres.

Entre los objetivos de esta estrategia se encuentran mejorar la debida diligencia en las investigaciones de feminicidio y fortalecer el Protocolo Alba, mecanismo destinado a la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas.

Sin embargo, el observatorio cuestionó qué medidas de prevención y protección se están implementando y cuáles han sido sus resultados, particularmente después del asesinato de Karla Pérez. Recordó que, desde que el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, evaluó el cumplimiento de la alerta en 2024, no se ha vuelto a convocar a este mecanismo para revisar los avances y pendientes.

El caso de Karla Pérez ocurre en un contexto nacional de violencia contra las mujeres. Entre enero y julio de 2026 se contabilizaron mil 250 muertes violentas de mujeres en nuestro país, de las cuales 380 fueron investigadas como feminicidios y 870 como homicidios dolosos, de acuerdo con las cifras oficiales referidas en el reporte del observatorio.

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