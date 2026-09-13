Mata a su madre a puñaladas y lo detienen por confesar

Este 13 de septiembre la Policía Nacional ejecutó la detención de un hombre en el municipio de Ponteras, Galicia, España, por ser el presunto autor material de la muerte de su madre.

Alrededor de las 14:30 horas de este domingo, el cuerpo de una mujer octogenaria fue localizado dentro de un domicilio ubicado en la Rúa dos Carballos con signos de violencia y heridas de arma blanca.

La Guardia Civil tiene una investigación abierta para determinar la causa de la muerte de la mujer, así como para reconstruir los hechos con la finalidad de esclrecer las circunstancias del posible delito.

Guardia Civil acude al domicilio de la Rúa dos Carballos ı Foto: Captura de pantalla

Hombre confiesa el asesinato de su madre

De acuerdo con medios españoles, el instituto armado de la Guardia Civil informó que Joaquín Piñeiro Conde, un hombre de 60 años de edad, confesó que él fue quien le quitó la vida a su madre.

Piñeiro Conde fue detido en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo luego de ser trasladado para recibir atención psiquiátrica, pues este intentó lesionarse tras presuntamente haber cometido el delito.

En el hospital confesó ser el autor materia del crimen, por lo que fue detenido en el lugar, mientras que la Guardia Civil acudió al domicilio, en donde localizaron el cuerpo sin vida de María Lidia Conde Souto, de 81 años de edad.

Personas cercanas a Piñeiro Conde informaron que Joaquín padecía una enfermedad psiquiátrica crónica y era quien estaba al cuidado de María Lidia, pues se encontraba postrada en cama.

Hospital Álvaro Cunqueiro ı Foto: Especial

El cuerpo de Conde Souto presentaba varias cuchilladas, por lo que actualmente existe una investigación por el delito de homicidio, en la que se pretende esclarecer las circunstancias exactas de la agresión y los acontecimientos ocurridos.

El Ayuntamiento de Ponteareas convocó a las personas que residen en dicho municipio a guardar un minuto de silencio el lunes 14 de septiembre a las 12:00 horas frende a la Casa Consistorial “como muestra de respeto y pesar ante el trágico suceso ocurrido”.

“El Ayuntamiento traslada sus condolencias y solidaridad a la familia, así como su condena ante cualquier forma de violencia. El Ayuntamiento colabora plenamente con las autoridades sanitarias y judiciales” se lee en la publicación.

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