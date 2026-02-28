Matan a madre buscadora en su propio domicilio

Domicilio donde fue encontrada Rubí Patricia Gómez Tagle, asegurado por la FGE de Sinaloa, ayer.

Rubí Patricia Gómez Tagle, quien buscaba a su hijo desaparecido desde hace meses, fue hallada sin vida en su casa en Mazatlán, Sinaloa; en un hecho que colectivos de madres buscadoras denunciaron como asesinato.

Gómez Tagle era integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa. Los reportes preliminares indican fue localizada después de que compañeras de esa organización alertaran que no acudió a una cita programada.

El cuerpo de Rubí Patricia, informaron fuentes locales, presentaba una herida en el cuello, presuntamente causada por un arma blanca. Su asesinato fue denunciado por el colectivo “Sabuesos Guerreras AC”.

El Tip: El colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa está formado por madres buscadoras que participan en la localización de personas en la zona sur de Sinaloa.

“Según los datos recabados hasta el momento, la mujer presenta lesiones en distintas partes del cuerpo, presuntamente producidas por arma punzocortante”, señaló la Fiscalía General del Estado.

El crimen ocurrió en su domicilio, en el fraccionamiento Jabalíes del puerto sinaloense, que fue acordonado por elementos de corporaciones estatales y federales que iniciaron con las diligencias ministeriales correspondientes.

La organización Corazones Unidos por una Misma Causa exigió el esclarecimiento del crimen y advirtió que la víctima, además de luchar por la búsqueda de su hijo, acompañaba a otras familias en labores de rastreo en la zona sur de Sinaloa.

133 mil personas están desaparecidas según datos oficiales

La Presidenta Claudia Sheinbaum, quien estuvo este viernes de gira por Sinaloa, dijo que la Fiscalía estatal está a cargo de la investigación de este feminicidio.

En un comunicado, el colectivo de Sabuesos Guerreras afirmó que “el deceso de la activista, justo el día de la visita de Sheinbaum a Mazatlán, no sólo es una ‘tragedia individual’, sino un ‘desafío a la autoridad’ y confirma que el discurso de abrazos o protección no ha llegado al terreno donde las madres escarban la tierra”.

25 de mayo de 2025 desapareció Édgar Daniel López Gómez-Tagle, hijo de Rubí

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han denunciado que esta condición de inseguridad ha complicado sus labores de rastreo, aun cuando estas tareas cuenten con el acompañamiento de las autoridades.