¿De dónde es Felix Arratia, nuevo coordinador del Gabinete de Igualdad?

Este martes el alcalde municipal de Juárez, Félix Arratia informó que solicitó una licencia indefinida debido a que se integrará al equipo del goobernador de Nuevo León, Samuel García.

Previo a que se confirmara su integración al equipo del gobernador Samuel García, se había designado al secretario del ayuntamiento, Américo Garza Salinas como encargado del despacho de la presidencia municipal de Juárez.

Asimismo, el pasado 23 de marzo se precisó que Martha Herrera continuaría desempeñando sus funciones con normalidad en su cargo como secretaria de Igualdad e Inclusión del gobierno de Nuevo León.

El exedil de Juárez precisó este martes que el Congreso aprobó que su esposa; Mónica Oyervides, asuma el cargo de alcaldesa, pues aseguró que conoce a las personas que residen en Juárez, por lo que pidió a las personas tener confianza.

Por su parte, este miércoles Mónica Oyervides inició una transmisión en vivo de la jornada Miércoles ¡A la Orden!, en la que aseguró que los servidores públicos atenderán y escucharán a las y los ciudadanos que realizaron su preregistro.

¿De dónde es Felix Arratia?

Este martes se confirmó que Félix Guadalupe Arratia Cruz se integrará como Coordinador del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas de Nuevo León, en el que “y gozará de las atribuciones señaladas en el articulo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León.”

“En el desempeño de su cargo ejercerá las funciones y tendrá las facultades y atribuciones inherentes al mismo, establecidas en las correspondientes leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y demás disposiciones administrativas vigentes en el Estado” versa el Oficio número 28-a/2026

Félix Arratia y Samuel García ı Foto: Especial

Félix Guadalupe Arratia Cruz nació el 26 de mayo de 1993 en Monterrey, Nuevo León, y se ha desempeñado en varios cargos en el gobierno, como subsecretario del SAT, secretario de Medio Ambiende, y alcalde del municipio de Juárez, Nuevo León.

Por medio de un comunicado, se informó que el gobernador Samuel García designó a Félix Arratia como coordinador, por lo que a partir de este 25 de marzo deberá “mantener a Nuevo León como punta de lanza en los ejes de Igualdad e Inclusión, Educación, Salud, Mujeres y Cultura.”

Precisaron que con este nombramiendo Nuevo León reafirma el compromiso que tiene para ser un gobierno más incluyente e igualitario, brindando más y mejores oportunidades a las y los ciudadanos.

Félix Arratia ı Foto: Gobierno de Nuevo León

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