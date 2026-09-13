Marchan en Culiacán por la paz y la justicia tras jornada violenta

Luego de que el sábado se registraron 10 homicidios en Sinaloa, este domingo cientos de ciudadanos vestidos de blanco, salieron a las calles a marchar en Culiacán para pedir paz.

Madres buscadoras, niños, activistas, productores agrícolas, políticos y empresarios salieron desde el punto de partida La Lomita y marcharon hasta llegar a la catedral en el centro de Culiacán.

La convocatoria estableció la salida a las ocho de la mañana e incluyó una misa por la paz a las siete, previa a la caminata. La marcha fue una de las expresiones públicas más visibles del hartazgo ciudadano desde que inició la pugna interna del Cártel de Sinaloa.

Decenas de personas acudieron a las calles con carteles que exigían seguridad para toda la población, además de pedir justicia para quienes hayan sido asesinados a manos del crimen organizado.

🗳️📌 SINALOA PIDE PAZ Y VERACRUZ EXIGE MEDICINAS



Este domingo hubo dos movilizaciones que retratan crisis distintas en estados gobernados por Morena.



En Culiacán, miles de personas vestidas de blanco participaron en la marcha “Culiacán, Ponte de Pie”.



Salieron de La Lomita… pic.twitter.com/Pn0lNFvzWS — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) September 13, 2026

De igual forma, se realizó el lanzamiento de goblos blancos al cielo, como un acto de memoria para las personas que han sufrido de desaparición forzada o han perdido la vida durante estos enfrentamientos.

Durante la marcha participaron familiares de víctimas del crímen organizado, así como empresarios y sociedad en general. Entre los asistentes más destacados se encontraba Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa.

Quien dió un mensaje durante la manifestación en el que mencionó que estaba ahí “más allá de Coparmex”.

“Hoy hacemos memoria, pero para no alimentar el odio. Hacemos memoria para sanar, para aprender, para no repetir. Y también para decir que con toda claridad ya hemos sufrido demasiado. Yo también, al igual que ustedes, tengo miedo, pero me da más miedo pensar que nuestros hijos pueden llegar a creer que esto es normal.

La marcha ocurre a pocas horas de que este sábado 12 de septiembre fueron asesinadas un total de 10 personas en Culiacán, Mazatlán y Escuinapa.

Las primeras horas del sábado se localizó el cuerpo de un hombre emplayado y con heridas visibles en la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán, frente a un domicilio en el cruce de las calles Carlos Chaidez y 21 de Marzo.

🔴 “Exijamos paz, exijamos que nuestros niños vivan”



“Hoy es un bebé, ¿mañana quién?”



Parte de la marcha por la paz hoy en Culiacán, Sinaloa 👇🏼



📹 @SOYCINDYBELTRAN pic.twitter.com/8UZNYFjvOx — Azucena Uresti (@azucenau) September 13, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT