VIDEOS de la inundación en Xalapa; deja 13 colonias afectadas y dos muertos

Durante la noche del 28 de septiembre se registraron fuertes precipitaciones en Xalapa, Veracruz, las cuales provocaron deslizamientos, inundaciones y el lamentable fallecimiento de dos personas.

Este martes, el Ayuntamiento de Xalapa informó que actualmente continúa un opetativo de atención, seguimiento y evaluación de las afectaciones derivadas de las lluvias, dando prioridad a los puntos con reportes de mayor riesgo.

En coordinación de áreas municipales y autoridades estatales, estos recorridos tienen la finalidad de verificar la situación de las zonas afectadas, para así poder determinar las acciones correspondientes.

Desplegó Ayuntamiento atención inmediata ante afectaciones por las lluvias; autoridades están en territorio pic.twitter.com/TfVFdON430 — Ayuntamiento de Xalapa (@AytoXalapa) September 29, 2026

Daños por inundación en Xalapa

El comunicado precisa que dos personas perdieron la vida “ante los efectos de la intensidad de la lluvia; y de manera extraoficial se presume que una de las personas fallecidas fue una mujer de 23 años de edad, quien se encontraba en Hiper San Bruno.

Además, hasta el momento también se han detectado 31 deslizamientos y 64 inundaciones en las siguientes colonias:

UnePri Jaramillo Independencia Framboyanes Lomas de San Roque Lomas del Seminario Cerro Colorado Salud Represa de San Bruno Plan de Ayala Manantiales Ampliación Renacimiento 21 de Marzo

El @GobiernoVer informa que, como parte de la atención a las afectaciones por las lluvias registradas durante la noche del lunes 28 de septiembre en Xalapa y su zona metropolitana, así como en la cuenca del río La Antigua, se suspenderán clases en 13 municipios: pic.twitter.com/Px8HWtnYO5 — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) September 29, 2026

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) suspendió las clases en todos los niveles educativos de 13 municipios este martes; además, el Gobierno Municipal hizo un llamado para que la población extreme precauciones.

Como medidas preventivas se recomienda lo siguiente:

Evitar zonas inundadas

Evitar zonas con riesgo de deslizamiento

No exponerse de manera innecesaria durante el periodo de lluvia

Adicionalmente se recomienda mantenerse al tanto de la información emitida de manera oficial, y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y de los cuerpos de emergencia.

🌧️ Aunque persiste la sensación de calor, se registran lluvias en el estado.



Mantente informado y sigue las recomendaciones de las autoridades para prevenir riesgos. pic.twitter.com/VqIWdpnuyE — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) September 29, 2026

Videos de las inundaciones en Xalapa

Por medio de redes sociales las personas que se encuentran en Xalapa comenzaron a difundir videos de la fuerte lluvia registrada durante la noche del lunes, y las inundaciones derivadas de esta.

En algunos videos se puede observar que la enorme cantidad de agua acumulada corre por una vialidad como un río, mientras que en otros se puede ver que el nivel del agua incluso supera la altura de las llantas de los automóviles.

La ciudad de #Xalapa vive este lunes una jornada marcada por #lluvias constantes que iniciaron desde la tarde y se mantienen durante la noche. Las precipitaciones han provocado encharcamientos en calles y avenidas, además de tránsito lento en varias zonas. pic.twitter.com/lnmcwWXjal — RTV Noticias (@MasNoticiasRTV) September 29, 2026

En otros videos se pueden ver que zonas y vialidades están considerablemente inundadas, e incluso en lugares como Plaza Ánimas y la colonia Salud la situación es peor, pues quedaron totalmente cubiertas por agua y las fuertes corrientes que incluso llevan motocicletas consigo.

#VIDEOS | ¡Una noche de auténtica pesadilla por el agua en la capital! 🛑🌧️



La tromba registrada la noche de este lunes dejó varias zonas de #Xalapa severamente inundadas, con vialidades anegadas y puntos críticos como Plaza Ánimas y la colonia Salud bajo el agua.



¡Las… pic.twitter.com/suiU84robd — Imagen del Golfo (@imagendelgolfo_) September 29, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.