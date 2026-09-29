VIDEOS de la inundación en Xalapa; deja 13 colonias afectadas y dos muertos

Durante la noche del 28 de septiembre se registraron fuertes precipitaciones en Xalapa, Veracruz, las cuales provocaron deslizamientos, inundaciones y el lamentable fallecimiento de dos personas.
Este martes, el Ayuntamiento de Xalapa informó que actualmente continúa un opetativo de atención, seguimiento y evaluación de las afectaciones derivadas de las lluvias, dando prioridad a los puntos con reportes de mayor riesgo.
En coordinación de áreas municipales y autoridades estatales, estos recorridos tienen la finalidad de verificar la situación de las zonas afectadas, para así poder determinar las acciones correspondientes.
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Daños por inundación en Xalapa
El comunicado precisa que dos personas perdieron la vida “ante los efectos de la intensidad de la lluvia; y de manera extraoficial se presume que una de las personas fallecidas fue una mujer de 23 años de edad, quien se encontraba en Hiper San Bruno.
Además, hasta el momento también se han detectado 31 deslizamientos y 64 inundaciones en las siguientes colonias:
- UnePri
- Jaramillo
- Independencia
- Framboyanes
- Lomas de San Roque
- Lomas del Seminario
- Cerro Colorado
- Salud
- Represa de San Bruno
- Plan de Ayala
- Manantiales
- Ampliación Renacimiento
- 21 de Marzo
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) suspendió las clases en todos los niveles educativos de 13 municipios este martes; además, el Gobierno Municipal hizo un llamado para que la población extreme precauciones.
Como medidas preventivas se recomienda lo siguiente:
- Evitar zonas inundadas
- Evitar zonas con riesgo de deslizamiento
- No exponerse de manera innecesaria durante el periodo de lluvia
Adicionalmente se recomienda mantenerse al tanto de la información emitida de manera oficial, y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil y de los cuerpos de emergencia.
Videos de las inundaciones en Xalapa
Por medio de redes sociales las personas que se encuentran en Xalapa comenzaron a difundir videos de la fuerte lluvia registrada durante la noche del lunes, y las inundaciones derivadas de esta.
En algunos videos se puede observar que la enorme cantidad de agua acumulada corre por una vialidad como un río, mientras que en otros se puede ver que el nivel del agua incluso supera la altura de las llantas de los automóviles.
En otros videos se pueden ver que zonas y vialidades están considerablemente inundadas, e incluso en lugares como Plaza Ánimas y la colonia Salud la situación es peor, pues quedaron totalmente cubiertas por agua y las fuertes corrientes que incluso llevan motocicletas consigo.
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