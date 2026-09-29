Mueren dos personas por intensas lluvias en Xalapa, Veracruz

Las intensas lluvias en Xalapa, Veracruz, registradas entre la tarde y la noche del lunes dejaron al menos dos personas muertas, así como inundaciones, deslaves y otros incidentes en la capital del estado del sureste mexicano.

A través de un comunicado, la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Veracruz informó que, ante las fuertes lluvias, desplegó la noche del lunes el Plan Tajín, con el objetivo de atender las afectaciones e inundaciones.

En este sentido, lamentó que, en la colonia Independencia se registró el fallecimiento de una persona a causa de un derrumbe .

Inundaciones en Xalapa, Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, el medio N+ reportó que otra persona, una joven de 24 años, perdió la vida tras inundarse el establecimiento comercial en donde trabajaba, en la zona de San Bruno.

Protección Civil informó que elementos de emergencias, entre ellos Bomberos de Xalapa, atendieron varios reportes de auxilio y rescate en distintos puntos de la ciudad. Además de los ya mencionados, se registraron incidentes en Jaramillo y Represa del Carmen.

Inundaciones en Xalapa, Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

En su comunicado, Protección Civil estatal reportó un saldo preliminar de 20 viviendas afectadas, así como anegamientos en vialidades de 26 colonias.

No obstante, el reporte de N+ subió la cifra a 64 viviendas afectadas, además de 31 deslaves.

Activan refugios y Plan Tajín

Frente a la emergencia, Protección Civil informó que habilitó refugios temporales para la población afectada, entre ellas:

Refugio Temporal Aldea Merced , en avenida Justino Sarmiento, colonia Juan de la Luz Enríquez

Clínica Municipal, calle Hidalgo, colonia Centro, municipio de Banderilla

Destacó que mantiene vigilancia sobre los niveles de ríos y arroyos de la cuenca del río La Antigua, donde se han registrado incrementos en los caudales.

Además, exhortó a la población a “evitar corrientes de agua, tanto en calles como en arroyos, y reportar cualquier situación de riesgo al 911”.

En el Plan Tajín, para atender afectaciones por lluvias, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, junto a las unidades de Protección Civil de Xalapa y municipios aledaños, así como la Dirección General de Tránsito del Estado.

Suspenden clases en Xalapa y zona metropolitana por fuertes lluvias

En tanto, este martes 29 de septiembre fueron suspendidas las clases en todos los niveles educativos en Xalapa y municipios pertenecientes a la zona metropolitana, debido a las fuertes lluvias e inundaciones.

El @GobiernoVer informa que, como parte de la atención a las afectaciones por las lluvias registradas durante la noche del lunes 28 de septiembre en Xalapa y su zona metropolitana, así como en la cuenca del río La Antigua, se suspenderán clases en 13 municipios: pic.twitter.com/Px8HWtnYO5 — Secretaría de Protección Civil de Veracruz (@PCEstatalVer) September 29, 2026

Los municipios en donde se suspendieron las clases son:

Actopan

Apazapan

Banderilla

Coatepec

Emiliano Zapata

Jalcomulco

La Antigua

Paso de Ovejas

Puente Nacional

Rafael Lucio

Tlalnelhuayocan

Úrsulo Galván

Xalapa

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