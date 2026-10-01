Reprueban a Zacatecas en aptitud política; perciben más corrupción

El gobierno del estado de Zacatecas salió reprobado en su capacidad política para enfrentar los desafíos, pues el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 lo coloca en un nivel “bajo”, con apenas 28.2 puntos en una escala de 0 a 100, y uno de los sectores en los que obtiene un peor nivel es en su sistema de gobierno, y, concretamente, sobre prácticas de corrupción, de acuerdo con la opinión de sus ciudadanos.

En la entidad, el porcentaje de la población urbana de 18 años y más que consideró que las prácticas corruptas en el estado son frecuentes y muy frecuentes escaló cuatro peldaños en el último año, ya que pasó de 82.9 a 86.7 por ciento, con lo cual dejó de ser el lugar 19 entre las 32 entidades y se situó en el puesto 24. Es decir, prácticamente nueve de cada 10 ciudadanos tiene la sensación de que a su gobierno lo lacera este flagelo.

El Dato: CON 36.7 PUNTOS, el estado se colocó en el sitio 28 en el índice de competitividad estatal, que mide la capacidad de las entidades para generar y atraer talento e inversión.

Lo anterior se dio a conocer en el indicador que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el cual ubicó a Zacatecas con una competitividad “baja” para generar, atraer y retener talento e inversión.

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MENOR CAPACIDAD. De acuerdo con el Imco, los estados más competitivos incentivan mercados laborales mayoritariamente formales, generan y atraen talento de calidad y convierten ideas en proyectos de innovación.

Dicho informe analiza el comportamiento las 32 entidades federativas del país mediante 53 indicadores agrupados en seis subíndices. Bajo el título “Los pilares de la nueva economía”, el ICE 2026 identifica las fortalezas en los sectores de infraestructura y talento, condiciones esenciales, señala, para aprovechar el auge de la inteligencia artificial y posicionarse en la geoeconomía.

En el subíndice que se refiere al Sistema político y gobiernos, que se centra en la evaluación tanto del potencial de estabilidad y funcionalidad de los sistemas políticos locales, como en la capacidad de los gobiernos locales para influir positivamente en la competitividad de sus entidades, el gobierno de Zacatecas pasó de ser el lugar 20 al lugar 29.

9.9 Años, promedio de escolaridad de los zacatecanos adultos

En este subíndice se consideran las mediciones de las siguientes variables: deuda estatal y de organismos estatales, costo promedio de la deuda, ingresos propios, evaluaciones a programas, percepción de corrupción estatal, consulta de información de finanzas públicas y participación ciudadana.

PEOR MANEJO DE DEUDA. Aunque Zacatecas tuvo una disminución en el costo promedio de la deuda, al transitar de 11.7 a 8.8 de tasa de interés promedio ponderada, en 2026 la entidad se ubicó como el estado con el menor desempeño en este aspecto.

De igual manera, disminuyó el porcentaje de la población que consultó información sobre las finanzas públicas, pues pasó de reportar 16.7 por ciento en 2025 a 14.2 por ciento en 2026, con lo cual se ubicó en el lugar 24.

En el subíndice de Derecho, que evalúa la tasa por cada mil habitantes tanto de los homicidios como de robo de vehículos, incidencia delictiva, delitos no denunciados, percepción de inseguridad, competencia en servicios notariales y agresiones a periodistas, el estado de Zacatecas tuvo un mejor desempeño; no obstante, en el rubro de delitos no denunciados se reportó un incremento.

El Tip: DE LA POBLACIÓN ocupada, sólo uno de cada tres tiene acceso a instituciones de salud y la esperanza de vida en la entidad es de 74.6 años, un nivel catalogado medio-bajo.

En 2025, el porcentaje de los delitos no denunciados fue de 88.7 por ciento, mientras que al año siguiente la cifra creció a 94.2 por ciento, con lo cual pasó del lugar 14 al 27 entre los estados con más ilícitos no denunciados.

TRABAJO E INGRESOS. Otro de los rubros en los que el estado de Zacatecas empeoró fue en el porcentaje de la población ocupada que trabaja más de 48 horas a la semana, pues en 2025 era de 27.6 y para el 2026 fue de 29.

También, el porcentaje de personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar se incrementó de 1.9 por ciento a 2.3 por ciento y se ubicó en el lugar 19 con peor desempeño.

El instituto mencionó que la competitividad se desarrolla con el paso del tiempo, ya que los estados que sostuvieron progresos en inversión, exportaciones, educación y formalidad consolidaron ventajas duraderas.

También indicó que la nueva economía eleva las exigencias, pues la inteligencia artificial y la geoeconomía requieren energía, agua, conectividad, logística y talento especializado.

Además, la infraestructura, capital humano, empleos formales e instituciones confiables deben avanzar conjuntamente.

“Los estados que desarrollen estas capacidades de manera simultánea serán los que mejor se adapten, atraigan oportunidades y lideren la nueva economía”, mencionó el informe.