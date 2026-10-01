Vinculan a proceso al excomisonado de la policía municipal de Juchitán, ligado a Los Cromos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca obtuvo la vinculación a proceso del excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza por presuntos nexos delictivos.

La Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jhon Kenny “N”, excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, por su presunta protección a la organización delictiva conocida como “Los Cromos”.

Durante la celebración de la audiencia inicial, el Juez de la causa determinó calificar como legal la detención de Jhon Kenny, la cual derivó de un operativo conjunto e interinstitucional.

En dicha intervención participaron efectivos de la FGEO, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Policía Estatal, junto con integrantes de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá.

La vinculación dictada contra el excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza se convierte en la tercera ejecución procesal lograda tras los operativos estratégicos desplegados en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Este procedimiento tiene relación directa con las aprehensiones ejecutadas el pasado 23 de septiembre durante la primera fase de la estrategia de seguridad. En esa fecha, las fuerzas operativas capturaron al entonces presidente municipal en funciones de Juchitán, identificado como M.S.A., alias “Quetu”, así como a C.A.P.L., alias “La Parka”.

Las investigaciones establecieron que el expresidente municipal y alias “La Parka” participaban presuntamente en esquemas de protección y encubrimiento para favorecer las operaciones ilícitas de “Los Cromos”.

Dicha estructura es identificada dentro de las indagatorias ministeriales como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo, a cuyos integrantes también se les imputan los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Finalmente, las instituciones del Gabinete de Seguridad buscan desmantelar las estructuras de protección que operan en el Istmo de Tehuantepec y presentar ante la autoridad judicial a las personas responsables, con independencia del cargo público que ostenten.

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JVR