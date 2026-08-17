Retiro de visa a Andy abre choque con Washington

EL PRESIDENTE Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, el pasado 7 de agosto.

La cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán mantuvo este sábado el cruce de mensajes entre integrantes de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador y altos funcionarios de Estados Unidos.

La embajada estadounidense en México, a cargo de Ronald Johnson, defendió la facultad de retirar los permisos de ingreso al país vecino. En tanto, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, llamó a preservar la cooperación bilateral, mientras que el hermano mayor de Andy, José Ramón López Beltrán, respondió con una fotografía desde territorio estadounidense.

El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó al político y advirtió sobre el uso de medidas migratorias como un posible mecanismo de injerencia externa.

El primer pronunciamiento se emitió desde la representación diplomática de EU en nuestro país, que evitó mencionar expresamente al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero fijó la postura de Washington:

“Se cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas”. Además, definió esos permisos como “un privilegio y no como un derecho”.

175 mil visas ha revocado el gobierno de EU en lo que va del año

Para reforzar esa posición, la embajada estadounidense retomó una declaración que el secretario de Estado, Marco Rubio, publicó hace algunos meses.

“Lo he dicho repetidamente. No sé por qué resulta tan difícil de comprender. Nadie tiene derecho a una visa”, sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense en redes sociales.

Christopher Landau, subsecretario de Estado y exembajador en México, adoptó después un tono conciliador. A partir de la llegada estacional de las mariposas monarca, destacó el vínculo entre ambos países y colocó la cooperación en seguridad, migración y comercio por encima de las diferencias políticas.

“Ambas naciones prosperan cuando cooperan con un espíritu de respeto mutuo”, señaló el funcionario. Y agregó que los episodios ocasionales de “drama político” no aparten a los dos gobiernos de ese objetivo común.

El llamado contrastó con la publicación que el mismo Landau difundió un día antes, luego de que López Beltrán lo responsabilizara directamente por la cancelación de su visa. La primera imagen en redes mostró, el pasado viernes, al funcionario junto a la frase: “¿Están disfrutando el show? Rellenen sus palomitas, van a amar la siguiente parte”.

La jornada cerró con otro mensaje desde territorio estadounidense. Durante la noche del sábado, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente y hermano de Andy, compartió una imagen frente a una famosa cadena estadounidense de tiendas de conveniencia y estaciones de servicio.

“Saludos desde Buc-ee’s”, escribió en redes sociales y añadió las banderas de México y Estados Unidos.

Esta fotografía de José Ramón no fue el único contenido familiar difundido durante la jornada. Horas antes, Carolyn Adams, esposa del hijo mayor del expresidente, compartió un video que reunió fotografías de la pareja y sus hijos en parques de Disney, además de otros lugares de Estados Unidos.

La mujer acompañó el material con un mensaje sobre la exposición pública que enfrentan los menores: “Quiero que siempre se sientan libres”, escribió al referirse a su derecho a estudiar, viajar, trabajar por sus metas y tomar decisiones propias, sin permitir que versiones ajenas definan su identidad.

Sin embargo, la publicación no precisó la fecha de cada fotografía.

Sólo consta que el video apareció este sábado, por lo cual no puede asegurarse que todos los paseos ocurrieron durante el fin de semana.

Hasta ahora, EU no ha revelado los motivos de la cancelación que se diera a conocer desde el jueves mediante una notificación a López Beltrán, quien, al enterarse, responsabilizó a Rubio y Landau y emitió una carta donde los llamó “falsos políticos” y sostuvo que actuaron en su contra por intereses partidistas.

...Y el NYT acusa presión a funcionarios

| Por Elizabeth Hernández |

El retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán representa uno de los casos más recientes de una estrategia con la que el gobierno de Donald Trump busca presionar a figuras políticas, funcionarios y gobiernos de América Latina, esto de acuerdo con una investigación del diario estadounidense The New York Times (NYT).

La publicación colocó al secretario de Organización de Morena dentro de una lista regional que incluye a ministros, legisladores, diplomáticos, jueces y periodistas. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador informó el jueves pasado que Washington canceló su permiso de ingreso, tras acusaciones de corrupción que él rechaza.

De acuerdo con el diario neoyorquino, la administración de Estados Unidos transformó la visa en un instrumento para influir en decisiones internas, contener la presencia de China, penalizar críticas y beneficiar a aliados ideológicos.

El político Andrés Manuel López Beltrán confirmó la reanudación de sus actividades territoriales en el estado de Tabasco. ı Foto: Especial.

Recordad que el Departamento de Estado amplió en abril los criterios para negar el acceso a personas del hemisferio occidental que realicen actividades contrarias a los intereses de Washington.

Bajo esa política, el secretario de Estado, Marco Rubio, cuenta con “amplia autoridad discrecional” para cancelar permisos cuando exista una prioridad estadounidense, indicó la dependencia. La reserva legal de los registros impide conocer cuántos latinoamericanos han recibido esa sanción por motivos políticos.

Chile ofrece uno de los ejemplos más directos. Un funcionario de la Embajada de Estados Unidos advirtió que prohibiría la entrada a servidores públicos, cónyuges e hijos de estos funcionarios si el país mantenía un proyecto de cable submarino de 19 mil 300 kilómetros con conexión a Hong Kong, relató Guillermo Petersen, entonces jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Después de una reunión de apenas seis minutos, las autoridades chilenas suspendieron el proyecto que habían autorizado ese mismo día de enero. “No tienen como objetivo castigar, sino cambiar el comportamiento. En este caso, hicieron exactamente eso”, afirmó Brandon Judd, embajador estadounidense en Santiago, al referirse a las restricciones.

Argentina también recibió advertencias dirigidas a ejecutivos vinculados con la expansión de Huawei. En Costa Rica, Washington retiró los visados de dos legisladores opositores después de que cuestionaron un decreto que excluyó a proveedores chinos de las redes 5G.

Mientras endureció las medidas contra críticos, Trump devolvió privilegios a tres antiguos integrantes de la Lista Engel cercanos al presidente salvadoreño Nayib Bukele. Javier Argueta, Christian Guevara y José Ernesto Sanabria volvieron a territorio estadounidense después de que el gobierno de Joe Biden los señaló por conductas corruptas o antidemocráticas.

El NYT sostuvo que el episodio de López Beltrán inserta a México en una estrategia de presión que ya alcanzó a distintos gobiernos del continente. La falta de información oficial sobre cada cancelación permite a Washington aplicar estas decisiones sin revelar públicamente las pruebas ni los motivos específicos.