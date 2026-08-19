Congreso llama a frenar la violencia tras confrontaciones y pleitos: ‘México reclama paz’

Sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, el 12 de agosto de 2026.

Tras los recientes enfrentamientos físicos y el creciente clima de confrontación en el Congreso de la Unión, legisladores de distintas fuerzas políticas exigieron frenar las agresiones y recuperar el respeto en el debate parlamentario.

Desde la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Kenia López Rabadán llamó a privilegiar el diálogo y los acuerdos, mientras otros legisladores advirtieron que el fuero y la investidura pública no pueden convertirse en carta blanca para violentar a otros representantes.

La legisladora sostuvo que el Congreso debe ser un espacio para debatir y disentir, incluso con firmeza, pero siempre dentro de un marco de respeto.

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“Yo hago un llamado claro y público a que todos, todas, nos podamos comportar a la altura de lo que México merece”, expresó.

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cámara de Diputados

López Rabadán señaló que México enfrenta una realidad que exige responsabilidad de sus representantes, particularmente ante el reclamo ciudadano de paz y seguridad.

“Hoy hay un México que reclama, que anhela paz, seguridad, la posibilidad de salir de casa y regresar sanos y salvos”, afirmó.

Ante el clima de confrontación, pidió a los integrantes de la Comisión Permanente “construir y no destruir, a poder resolver y no conflictuar”, y utilizar la ley y la palabra para contribuir a mejorar las condiciones del país.

Otros integrantes de la Comisión Permanente también se pronunciaron contra las agresiones y pidieron garantizar la seguridad de los legisladores.

Morena señala a diputado del PRI tras pleito con Arturo Anaya

La senadora de Morena, Andrea Navarro Pérez, afirmó sentirse en riesgo por las conductas del diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, del PRI, y sostuvo que el fuero no puede utilizarse como justificación para ejercer violencia.

“Él tiene libertad, tiene fuero, pero el fuero no puede servir para estar violentando a seres humanos”, señaló.

Los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) y Arturo Ávila (Morena), se enfrentaron en el Senado ı Foto: Cuartoscuro

Por el PAN, la senadora Mayuli Martínez Simón llamó a respetar las reglas y las instituciones: “no hay licencia para atropellar las reglas, degradar a las instituciones o convertir la investidura pública en patente de impunidad”, afirmó. Añadió que “la democracia comienza por respetar la ley también cuando la ley no conviene”.

En la misma discusión, Manuel Huerta Ladrón de Guevara se pronunció contra la violencia y defendió el diálogo: “Todo por el diálogo, nada por la fuerza”.

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cehr