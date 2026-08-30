Maratón 2026 de la Ciudad de México: Cristhian Pacheco gana la carrera

Al centro, Cristhian Pacheco, ganador de la edición XLIII del Maratón de la Ciudad de México.

El Maratón 2026 de la Ciudad de México fue todo un éxito y terminó con Cristhian Pacheco siendo el ganador de la edición XLIII del certamen con tiempo de dos horas, 10 minutos.

El Maratón de la CDMX reunió a 30 mil corredores, quienes corrieron una distancia de 42.195 kilómetros, pero contó con una nueva llegada, ya que esta ocasión los competidores vieron de frente el Zócalo capitalino.

La edición XLIII del Maratón de la Ciudad de México reparte premios para los ocho primeros lugares absolutos de la rama varonil y femenil. Al ganador de la competencia se le dieron 50 mil dólares y un reloj Garmin, mientras que el segundo lugar tendrá 20 mil dólares y el tercer sitio será remunerado con 10 mil dólares, ambos también obtienen un reloj.

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De manera correspondiente del cuarto al octavo lugar le tocan seis mil 562 dólares, cuatro mil 949, tres mil 281, dos mil y mil 344 dólares, de manera respectiva. Conforme quedar peor ubicado, el dinero va disminuyendo y el trofeo monetario será entregado en moneda nacional y como referencia el tipo de cambio correspondiente.

La última parte del camino llevó a los corredores por la Plaza de la República, avenida Juárez, Francisco I. Madero, Simón Bolívar, República de El Salvador y finalmente avenida 20 de Noviembre hasta llegar al Zócalo, donde se encontraba la línea de meta.

Como ha sido una costumbre en los últimos años, la ruta de los participantes arrancó en el Estadio Olímpico Universitario. El primer bloque en salir fue el de débiles visuales y silla de ruedas a las 5:55 horas.

Cinco minutos después se dio el disparo de salida para las competidoras de Élite Femenil y a las 6:05 horas arrancó su recorrido el bloque Élite Varonil, así como los corredores del bloque gris y amarillo, aproximadamente cinco mil corredores.

Todo el trayecto del Maratón CDMX incluyó algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Glorieta de los Insurgentes, el Parque España y el Castillo de Chapultepec y Reforma. Otros puntos clave de la ruta fueron avenida Chapultepec, Mahatma Gandhi y calles de Polanco como Julio Verne, Luis G. Urbina, Emilio Castelar y Presidente Masaryk.

El ganador del año pasado fue el etíope Tadu Abate Deme con un tiempo de 02:11:15, seguido por Benard Kipkorir y Edwin Kiprop Kiptoo, quienes detuvieron el cronómetro en 02:11:26 y 02:13:06, respectivamente.

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