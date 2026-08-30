Morena irá con candidato único a la Mesa Directiva del Senado: Óscar Cantón

El senador Óscar Cantón Zetina, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, adelantó que el partido definirá en las próximas horas un candidato único para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República, en un proceso que busca evitar una votación dividida entre los aspirantes.

“Va a ser un candidato único. Nosotros, en la fracción parlamentaria de Morena, vamos a privilegiar esa unidad que tanto pregonamos para la República y en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, afirmó el legislador.

Cuestionado sobre si él mismo será el candidato o si declinará, Cantón Zetina evitó pronunciarse: “Estamos trabajando en sobre quién será, pero lo importante es el proyecto. No es tiempo de ambiciones personales, menos de grupos y en quien recaiga la responsabilidad tendrá el apoyo de todo el grupo parlamentario.”

Sobre la fotografía oficial en la que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, apareció flanqueada por el coordinador parlamentario Ignacio Mier, y por el senador Higinio Martínez, también aspirante al cargo, el senador evitó leerla como una señal política: “Ahí nos acomodamos como pudimos y como quisimos.”

El Pleno del Senado de la República, en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Al insistírsele en que “en política no hay coincidencias”, respondió: “No, claro que no hay coincidencias, en política hay resultados, eso es lo que cuenta. Entonces es lo que estamos construyendo ahora, pero sí ya llegamos a un acuerdo que va a un candidato unidad. No vamos a llegar a la votación.”

Sobre la salida del senador Enrique Inzunza Cázarez de la bancada, Cantón Zetina la calificó como una decisión personal:

“Nosotros respetamos lo que fue su decisión personal, nosotros lo respetamos y vamos a seguir en el trabajo legislativo del Senado de la República.”

Cantón Zetina descartó que la situación ponga en riesgo la mayoría calificada de Morena en el Senado:

“No, no, no. La mayoría calificada se construye a base de diálogo y de acuerdo. Morena, en caso de necesitar una mayoría calificada, la va a seguir construyendo como lo ha hecho, en base a la razón, en base a platicar, en base a buscar las alianzas y cada proyecto de ley, no se les olvide, cada iniciativa de ley es diferente”, expresó.

Hoy estamos participando en la Quinta Reunión Plenaria y Tercera Asamblea General del Grupo Parlamentario de Morena.



Iniciamos una nueva etapa legislativa con un mensaje claro de unidad, acompañando el proyecto de transformación que encabeza nuestra Presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/IFdEhAVyOK — Óscar Cantón Zetina (@oscar_canton) August 30, 2026

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LMCT