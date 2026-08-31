Senado recibe reforma de nacionalidad única

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, con el legislador Óscar Cantón Zetina, ayer, en la quinta reunión plenaria de los senadores de Morena.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que recibió del Poder Ejecutivo la iniciativa de reforma constitucional para establecer el requisito de nacionalidad única a quienes aspiren a encabezar gobiernos federal y estatales.

La propuesta plantea reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de impedir que la Presidencia de la República, las gubernaturas y otros cargos de titularidad de los Poderes Ejecutivos sean ejercidos por personas con doble nacionalidad que estén sujetos a los deberes jurídicos o militares de otra nación.

“Esta reforma constitucional busca garantizar que, quien ejerza la titularidad de estos Poderes, no tenga doble nacionalidad y, por tanto, conflicto de interés con una nación extranjera”, detalló Castillo Juárez al aclarar que el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y el dictamen correspondiente.

El dato: Un ejemplo del uso de la doble nacionalidad fue con el expresidente peruano Alberto Fujimori, quien evadió su extradición por corrupción con la nacionalidad japonesa.

La iniciativa contempla modificaciones a los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, así como las gubernaturas de las entidades federativas y cargos equivalentes en los gobiernos municipales.

Durante la quinta reunión plenaria de los senadores de Morena, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, informó que la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, planteó como prioridad la reforma constitucional relacionada con la doble nacionalidad.

El legislador explicó que la propuesta obligaría a quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o cargos equivalentes a renunciar a una segunda nacionalidad: “Tenemos una reforma constitucional, que ya la enviaron, que es, lo que se puede decir, una definición de la mexicanidad en cuanto a la doble nacionalidad, para que quien aspira a ser presidente de la República o presidenta o gobernador o gobernadora, tendrá que renunciar a una segunda nacionalidad”.

Cantón Zetina consideró que, hasta ahora, ésta sería “la única reforma constitucional que se avizora” y negó que la iniciativa tenga como destinatarios a personajes específicos, como el empresario Ricardo Salinas Pliego o del exgobernadro de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

“No, es una defensa de la soberanía nacional y esto tiene que ir evolucionando la legislación, pero sí estamos viendo lo que está ocurriendo en otros países y, por eso, lo estamos logrando”, respondió ante el cuestionamiento.

Rosa Icela Rodríguez descartó que la Presidenta Claudia Sheinbaum vaya a enviar una iniciativa preferente al Congreso de la Unión al inicio del próximo periodo ordinario. En cambio, señaló que en los próximos días serán presentadas diversas propuestas legislativas.

En la Cámara de Diputados, la bancada de Morena cerró filas con la iniciativa. En un posicionamiento difundido durante su reunión plenaria en San Lázaro, sostuvo que la soberanía nacional “no es negociable” y que quien pretenda encabezar los destinos del país debe tener “una lealtad plena e inequívoca hacia México”.

El grupo parlamentario llamó al Congreso de la Unión a aprobar la propuesta con rapidez y convocó a las demás fuerzas políticas a respaldarla.

PAN exige a los Monreal que eliminen iniciativa

| Por Claudia Arellano |

El Partido Acción Nacional hizo un llamado al coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, y a su hermano, Saúl Monreal, senador de la República, para eliminar la iniciativa de la doble nacionalidad.

Genoveva Huerta, diputada federal del PAN, explicó que en la propia Constitución del estado de Zacatecas se habla de la doble nacionalidad y es un estado que tiene el doble de población en el extranjero. Incluso, señaló que “la riqueza de Zacatecas y de nuestro querido México es la aportación de quienes viven fuera y las familias que también están en el territorio nacional”.

Genoveva Huerta, diputada federal del PAN ı Foto: @GenovevaHuerta

La legisladora agregó que, el hecho de que la familia Monreal Ávila apoye esta iniciativa, lo único que hace es acabar con el sueño de que algún zacatecano o algún mexicano en el extranjero, de segunda o tercera generación, que pueda aportar por su “hermoso estado” o por la “hermosa República mexicana”.

Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN, reiteró su llamado a pensar lo que es mejor para México: “Llamar a la cordura a no pensar en votar solamente en fast-track por una moda, cuando hoy sabemos que hay estados que ven la migración como una riqueza cultural, económica y de desarrollo profesional para los mexicanos”.

“Así es que confiamos y, hacemos un llamado desde el PAN, a que la familia Monreal, tanto en el Senado como en la coordinación de la Cámara de Diputados, o sea, Morena, no lo voten a favor”, señaló el legislador.

Ambos coincidieron en que la propuesta de Ricardo Monreal y de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre prohibir que los mexicanos con doble nacionalidad pueden gobernar, no es un acto de soberanía, es una abierta traición a nuestra patria, ya que tan sólo en Puebla, hay más de tres millones de paisanos del otro lado de la frontera, hombres y mujeres trabajadores que, con su esfuerzo y remesas, sostienen la economía de miles de familias y, por supuesto, de nuestro país.

“Si la lealtad está en duda sólo por tener doble nacionalidad, es un insulto, es vulnerar sus derechos políticos y cerrarle las puertas del país que ellos mismos ayudan a levantar todos los días”, destacaron.