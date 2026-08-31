PAN exige a los Monreal que eliminen iniciativa

El Partido Acción Nacional hizo un llamado al coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, y a su hermano, Saúl Monreal, senador de la República, para eliminar la iniciativa de la doble nacionalidad.

Genoveva Huerta, diputada federal del PAN, explicó que en la propia Constitución del estado de Zacatecas se habla de la doble nacionalidad y es un estado que tiene el doble de población en el extranjero. Incluso, señaló que “la riqueza de Zacatecas y de nuestro querido México es la aportación de quienes viven fuera y las familias que también están en el territorio nacional”.

La legisladora agregó que, el hecho de que la familia Monreal Ávila apoye esta iniciativa, lo único que hace es acabar con el sueño de que algún zacatecano o algún mexicano en el extranjero, de segunda o tercera generación, que pueda aportar por su “hermoso estado” o por la “hermosa República mexicana”.

TE RECOMENDAMOS: Morena avala la iniciativa Senado recibe reforma de nacionalidad única

Raúl Torres Guerrero, diputado migrante del PAN, reiteró su llamado a pensar lo que es mejor para México: “Llamar a la cordura a no pensar en votar solamente en fast-track por una moda, cuando hoy sabemos que hay estados que ven la migración como una riqueza cultural, económica y de desarrollo profesional para los mexicanos”.

“Así es que confiamos y, hacemos un llamado desde el PAN, a que la familia Monreal, tanto en el Senado como en la coordinación de la Cámara de Diputados, o sea, Morena, no lo voten a favor”, señaló el legislador.

Ambos coincidieron en que la propuesta de Ricardo Monreal y de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre prohibir que los mexicanos con doble nacionalidad pueden gobernar, no es un acto de soberanía, es una abierta traición a nuestra patria, ya que tan sólo en Puebla, hay más de tres millones de paisanos del otro lado de la frontera, hombres y mujeres trabajadores que, con su esfuerzo y remesas, sostienen la economía de miles de familias y, por supuesto, de nuestro país.

“Si la lealtad está en duda sólo por tener doble nacionalidad, es un insulto, es vulnerar sus derechos políticos y cerrarle las puertas del país que ellos mismos ayudan a levantar todos los días”, destacaron.